Inserita in Politica il 09/12/2020 da Direttore Il Prefetto di Trapani in visita all’82° Centro Combat SAR di Birgi Nella mattinata odierna, Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani Dott. Tommaso RICCIARDI, ha fatto visita l’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare presso la base aerea di Trapani Birgi.



Il Prefetto è stato accolto dal Comandante l’82° Centro, il Maggiore Pilota Angelo MOSCA, e dal suo personale. L’incontro si è svolto nel rispetto delle misure di contenimento al COVID-19.



Al Prefetto è stato dato modo di vedere di persona la dedizione e l’impegno con il quale il personale, dagli equipaggi di volo a quello manutentivo, passando per la componente di supporto amministrativa e logistica, opera quotidianamente garantendo l’attività di Ricerca e Soccorso SAR Nazionale e la prontezza per il servizio Antincendi Boschivi per la Regione Sicilia, curando l’efficienza e l’approntamento del vettore in dotazione, l’elicottero HH139A.



Notevole apprezzamento per la missione e l’attività svolta dal Reparto è stato espresso dal Prefetto, il quale nella dedica lasciata al Centro, ha scritto di aver “apprezzato in questa giornata l’eccellenza e la professionalità di questo nobile ramo dell’Aeronautica Militare, votato al sacrificio per salvare vite umane.”



L´82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell´Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l´anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d´urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dal 2018 inoltre, il reparto è parte integrante del dispositivo operativo regionale per la Lotta Antincendi Boschivi della Regione Sicilia. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.