Inserita in Cronaca il 13/10/2020 da Rossana Battaglia 4° TORNEO “PINK LADY” 2020 Ha preso avvio l’11 ottobre la quarta edizione del torneo “Pink lady 2020". Quest’anno, in linea con lo spirito itinerante che ha caratterizzato la manifestazione negli anni precedenti, l’evento fa tappa presso il Circolo Tennis Trapani, in Contrada Milo Errante; la manifestazione vedrà impegnate, in un torneo di doppio, 20 ragazze provenienti dai diversi circoli dell’hinterland Trapanese . L´iniziativa si affianca agli eventi “ufficiali" previste sul territorio in occasione del mese rosa dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno e si pone quale obiettivo quello di sensibilizzare su tale delicata tematica sociale, con particolare riferimento all´indubbia valenza che l´attività fisica riveste nel più ampio contesto del benessere psico-fisico e della qualità della vita. Il torneo si concluderà il 18 ottobre . La manifestazione nasce dall’esigenza di voler contribuire a veicolare un messaggio che si ritiene di vitale importanza. Il cancro al seno è, ad oggi, la patologia tumorale più diffusa tra le donne ma, fortunatamente è anche quella in cui i tassi di guarigione sono tra i più alti laddove si riesce ad intervenire per tempo. L’obiettivo è quello di portare tali percentuali ai massimi possibili attraverso un’adeguata prevenzione primaria e percorsi diagnostici che consentano di intervenire precocemente. “E´ un dovere civico ed obbligo morale partecipare e promuovere iniziative che hanno valenza sociale. È compito di tutti porsi quale esempio virtuoso per le persone che ci circondano e per le generazioni future. Fare prevenzione è un atto d’amore e di rispetto verso noi stessi e nei confronti delle persone che ci amano. Cit.”