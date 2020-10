Inserita in Cronaca il 13/10/2020 da Rossana Battaglia FONDAZIONE IN BETWEEN ART FILM | Mascarilla 19 - Codes of Domestic Violence | Anteprima assoluta, 14 ottobre 2020, MAXXI Roma MASCARILLA 19 – CODES OF DOMESTIC VIOLENCE 8 film d’artista al tempo della pandemia a cura di: Leonardo Bigazzi, Alessandro Rabottini, Paola Ugolini

Iván Argote, Silvia Giambrone, Eva Giolo, Basir Mahmood, MASBEDO, Elena Mazzi, Adrian Paci, Janis Rafa

ANTEPRIMA ASSOLUTA Mercoledì 14 ottobre 2020, ore 18

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Via Guido Reni 4/A Roma

Introducono Beatrice Bulgari, Presidente Fondazione In Between Art Film Giovanna Melandri,Presidente Fondazione MAXXI Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte

Dopo la proiezione, Q&A con i curatori e gli artisti

Gli otto film saranno visibili fino al 31 ottobre 2020 nella Videogallery del museo





Sarà presentato mercoledì 14 ottobre in anteprima assoluta al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, MASCARILLA 19 – CODES OF DOMESTIC VIOLENCE, il primo progetto della Fondazione In Between Art Film: 8 produzioni video , commissionate ad altrettanti artisti internazionali, dedicate al tema della violenza domestica sulle donne con cui la Fondazione partecipa al dibattito internazionale sul dramma degli abusi domestici e sul loro inasprirsi nei mesi di emergenza da Covid-19.

Dopo i saluti di Beatrice Bulgari, Presidente della Fondazione In Between Art Film, di Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI, e di Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte, i film che compongono il progetto saranno proiettati integralmente. A seguire, si terrà un Q&A con i curatori e gli artisti. I film, che saranno visibili fino al 31 ottobre all’interno della Videogallery del museo , consolidano la collaborazione tra In Between Art Film e il MAXXI, che per il terzo anno consecutivo ne ospita in rassegna un progetto.

Gli otto artisti invitati dai tre curatori – Leonardo Bigazzi, Alessandro Rabottini, Paola Ugolini – a misurarsi con il tema della violenza domestica nell’inedito scenario dell’isolamento mondiale, sono Iván Argote (Colombia/Francia, 1983), Silvia Giambrone (Italia/Inghilterra, 1981), Eva Giolo (Belgio, 1991), Basir Mahmood (Pakistan/Paesi Bassi, 1985), MASBEDO (Italia, Nicolò Massazza, 1973 e Iacopo Bedogni, 1970), Elena Mazzi (Italia, 1984), Adrian Paci (Albania/Italia, 1969), Janis Rafa (Grecia, 1984).

Mascarilla 19 (Mascherina 19) è il nome della campagna lanciata dal premier spagnolo Pedro Sanchez , che non solo accoglie l’appello del Segretario Generale dell’ONU Antonio Gutierrez, ma dà conto dello spaventoso aumento di abusi durante la pandemia, quando molte donne, a causa del lockdown, si sono ritrovate prigioniere delle mura domestiche e impossibilitate a richiedere aiuto . In un mondo fisicamente isolato e digitalmente iper-connesso, infatti, le vittime di violenze domestiche si sono trovate in una situazione di “isolamento nell’isolamento” perché private della possibilità di comunicare con l’esterno . È nato così un S.O.S. segreto, una parola in codice che le vittime di violenza potevano usare con il personale di tutte le farmacie in Spagna, permettendo così l’avvio di un protocollo d’emergenza.

La Fondazione In Between Art Film con il riferimento diretto a questa campagna ha voluto da un lato richiamare l’attenzione su un’emergenza globale , dall’altro dare uno stimolo agli artisti fornendo loro anche un sostegno concreto alla produzione di nuovi progetti quando tutte le produzioni artistiche risultavano sospese.



Gli 8 film d’artista che compongono Mascarilla 19 – Codes of Domestic Violence offrono prospettive diverse su un tema comune colto nella sua ampiezza e urgenza: ogni opera esprime una sensibilità individuale, esplorando linguaggi e dimensioni differenti, dalla denuncia di natura documentaristica all’interpretazione simbolica e psicologica delle dinamiche relazionali.



Nelle opere di Janis Rafa e del duo artistico MASBEDO l’ambiente domestico come teatro della violenza è indagato attraverso un linguaggio fortemente metaforico e con la tensione narrativa tipica del racconto cinematografico, mentre Basir Mahmood interpreta i meccanismi di produzione della rappresentazione cinematografica come terreno di conflitto sociale, economico e di genere. Se Eva Giolo mette in scena la solidarietà femminile attraverso una frammentazione ritmica e diaristica della narrazione, Adrian Paci evoca il sentimento dell’isolamento fisico e psicologico mettendo al centro della propria opera la voce al posto dell’immagine, mentre Elena Mazzi va alla ricerca delle radici della violenza di genere scavando nel racconto mitologico e nell’archeologia. L’abuso domestico non come fatto privato ma come dimensione pubblica è esplorato da Iván Argote, che, connettendo idealmente Parigi e Bogotà, indaga tanto l’attivismo politico quanto la normalizzazione della violenza. Infine, Silvia Giambrone trasforma la casa e la quotidianità dei gesti in un teatro di violenza a tal punto interiorizzata dalla coppia, da permearne i corpi e il linguaggio.

Mascarilla 19 – Codes of Domestic Violence si offre come una piattaforma condivisa di dialogo , con il desiderio di raggiungere un pubblico più ampio possibile. Per questo motivo, il programma di video sarà in tour in alcune delle più prestigiose istituzioni italiane e straniere.



Dopo le date di Roma, i video saranno ospitati da Lo schermo dell’arte – Festival internazionale di cinema e arte contemporanea (Firenze, 10-14 novembre), da Triennale Milano Teatro (Milano, 23 novembre) e dal Teatrino di Palazzo Grassi (Venezia, 1 dicembre).



Nel 2021 il tour di Mascarilla 19 toccherà anche una rete di istituzioni culturali all’estero.