SALEMI, RIFLESSIONE SULLA "LAUDATO SÌ'" E INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI

Sarà inaugurato domani (domenica 11 ottobre), alle ore 16,30, il parco giochi del turismo rurale “Al Ciliegio” (bene confiscato, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune), di contrada Fiumelungo, 179/A a Salemi, gestito dalla Fondazione San Vito Onlus e Caritas diocesana. Il parco giochi è stato allestito grazie al finanziamento di “Fondazione Sicilia” ottenuto dalla “Fondazione San Vito Onlus”. L’inaugurazione sarà preceduta da un momento di riflessione (nel campo all’aperto) sul tema “Le vie del bene: l’esperienza del turismo rurale nella Guida Focsiv per comunità e parrocchie sull’ecologia integrale”, sullo spunto dell’enciclica “Laudato sì´” di Papa Francesco. Porterà il saluto il sindaco Domenico Venuti. Intervengono: Girolamo Errante Parrino, direttore Caritas diocesana, Vito Puccio, Presidente Fondazione San Vito Onlus, monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo e don Vito Impellizzeri, Direttore dell’Istituto di Scienze Religiose della Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Palermo. La partecipazione è libera, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.



A MARSALA SI PRESENTA IL LIBRO DI DON FRANCESCO FIORINO

Domani (domenica 11 ottobre), alle ore 16,30, presso la parrocchia San Francesco di Paola (corso Calatafimi) di Marsala, sarà presentato il volume “Tra sorrisi e lotte: appunti di vita” di don Francesco Fiorino. Partecipano: il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, Giovanna Benigno, vice economo della Diocesi, Salvatore Lombardo, notaio e Baldo Palermo, manager ed esperto di comunicazione. La prima opera letteraria del sacerdote marsalese, giunto alla piena maturità umana e sacerdotale, è un racconto breve e semplice di sé, del suo cammino di fede e di impegno caritativo e civile, ma innanzitutto esprime il desiderio di riproporre e far conoscere storie di solidarietà e di percorsi formativi e culturali.



MARSALA E GIBELLINA, AVVIO DELL’ANNO PASTORALE

Domani (domenica 11 ottobre), la comunità della chiesa madre di Marsala darà avvio al nuovo anno pastorale ritrovandosi a riflettere sul senso della partecipazione alla celebrazione eucaristica dopo l’esperienza del lockdown causata dalla pandemia da coronavirus. Relatore della giornata di approfondimento sarà il liturgista Goffredo Boselli della Comunità monastica di Bose. Alle 9, celebrazione eucaristica; alle 10, prima conferenza sul tema “Vivere la liturgia oggi”; alle 11,30, santa messa; alle 16,30 seconda conferenza sul tema “Il nuovo Messale”; alle 18, santa messa. Anche nella chiesa madre di Gibellina, avvio dell’anno pastorale. Alle 17 conferenza con don Giuseppe Alcamo, docente presso la Facoltà Teologica di Sicilia. A seguire, sempre don Alcamo, presiederà la celebrazione eucaristica.