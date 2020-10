Inserita in Politica il 08/10/2020 da Rossana Battaglia FORUM TERZO SETTORE SICILIA: SENZA FONDI A RISCHIO LE NOSTRE ATTIVITÀ Il Portavoce regionale: “Se la situazione non si sblocca chiederemo di non procedere alla ripartizione futura delle risorse destinate alla Sicilia.”

Il Forum Terzo Settore della Sicilia ha scritto una lettera alla Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo ed al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano per richiedere un rapido intervento per sbloccare le risorse destinate al Terzo settore, previste dall’art.72 del D.Lgs.117/2017.



A sostegno del Terzo settore siciliano sono state stanziate importanti risorse che tuttavia, ad oggi, risultano ancora in stallo. “I grandi ritardi e l´inefficienza dell´amministrazione regionale – dichiara il Portavoce regionale Pippo di Natale – lasciano presagire che solo nel 2025 riusciremo a utilizzare le risorse disponibili, quando però il Terzo settore avrà pagato un prezzo durissimo, ampliato dalle difficoltà dovute dall’emergenza Covid di questi mesi.”

“Non possiamo essere considerati i ‘fattorini della solidarietà’ – prosegue il Portavoce – lusingati nelle emergenze ma ignorati quando rivendichiamo rispetto e riconoscimento. Questa miopia rischia di mettere in definitiva crisi il Terzo settore isolano e tutto ciò non è più accettabile. Ove dovesse permanere tale situazione, denunciata più volte inutilmente al Dipartimento Famiglia dell’Assessorato Lavoro della Regione Sicilia, ci troveremo a richiedere di non procedere alla ripartizione futura delle risorse destinate alla Sicilia. Crediamo più corretto che a utilizzarle siano le regioni più virtuose, che dimostrano nei fatti di valorizzare il Terzo settore dei loro territori. Cosa che la Sicilia non ha ancora ritenuto di fare.” Così Pippo di Natale.