MAZARA DEL VALLO: CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO ISPETTORATO DEL LAVORO. SANZIONI E SOSPENSIONI ATTIVITÀ Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro unitamente ai colleghi della Compagnia di Mazara del Vallo e personale S.I.A.N. ambito attività ispettiva di contrasto contenimento-diffusione covid-19 in ambienti lavoro, sottoponeva a controllo diverse attività commerciali "panifici" verificando la posizione dei lavoratori al loro interno ed il rispetto delle regole anti covid-19.

In tutte le attività risultavano esserci lavoratori in nero per questo venivano elevate sanzioni per quasi 15.000 euro, per un panificio invece, oltre alla sanzione scattava il provvedimento di sospensione dell’attività in quanto oltre ad avere tutti i lavoratori in nero personale del S.I.A.N. riscontrava gravi violazioni relative alla normativa igiene e sanità nei luoghi di lavoro.

Controlli di questo tipo verranno effettuati nei prossimi giorni su tutta la provincia al fine di tutelare i diritti dei lavoratori senza tralasciare l’igiene, fattore fondamentale in attività dedite alla produzione e vendita di alimenti, ed il rispetto delle norme anti covid-19.