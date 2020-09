Inserita in Cronaca il 17/09/2020 da Rossana Battaglia

Successo per il film “Free – Liberi” alla 77esima Mostra d´Arte Cinematografica di Venezia

Special Guests per l’inaugurazione della GAM, Galleria D’Arte Moderna, alcuni protagonisti della pellicola.









Lo scorso 7 settembre, alla Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stato presentato l’ultimo lungometraggio di Fabrizio Maria Cortese “Free - Liberi” .





Il film, per la ripartenza dell’industria cinema dopo il lookdown, vuole riportare gli spettatori nelle sale cinematografiche, dando loro un messaggio di speranza, una spinta emozionale per non smettere mai di sognare, a qualsiasi età. Una straordinaria pillola di fiducia e positività.





La pellicola racconta l’avventura di cinque ospiti di una casa di riposo che, annoiati dalla vita quotidiana e delusi per il distacco dei loro affetti più cari, decidono di partire dal Lazio per un viaggio on the road, con destinazione la straordinaria Puglia. Essi, nonostante la non più giovane età, vogliono sentirsi liberi e vitali. Credono nei loro sogni e nelle loro aspirazioni. Le storie personali si alterneranno in un susseguirsi di vicende tra passione e avventura, in un Salento che farà da cornice alle loro emozioni.





Per la presentazione alla Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia , insieme al regista Fabrizio Maria Cortese e ad alcuni protagonisti del film, tra cui Ivano Marescotti, Enzo Salvi, Corinne Clery, Sandra Milo e Antonio Catania, era presente , in qualità di sponsor del film, anche il salernitano Mirko Mele che da anni collabora con Ismaele Film . Mele, curatore e direttore artistico del nuovo progetto GAM - Galleria D’Arte Moderna, grazie a questa lunga collaborazione con la casa di produzione salentina, ha portato in mostra a Venezia ben diciannove artisti che hanno potuto esporre le proprie opere, molto ammirate dagli ospiti della Mostra di Venezia.





Il prossimo 19 settembre , per l’inaugurazione della sede GAM in Corso Garibaldi 28 a Salerno, prima sede italiana della Mediolanum Art Gallery, ci saranno come Special Guests il regista Fabrizio Maria Cortese e gli attori Corinne Clery e Antonio Catania . Un’apertura in pompa magna, un vero party dell’arte che vedrà, oltre al vernissage, la proiezione del trailer del film.





La pellicola, prodotta da Golden Hours Film e Rai Cinema in associazione con Ismaele Film, e realizzata con il sostegno dell’Apulia Film Commission e Regione Puglia, sarà distribuita nelle sale italiane dal 29 ottobre.