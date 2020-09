Inserita in Cronaca il 02/09/2020 da Rossana Battaglia Via al 7° “Tiempo de Guitarras” di Noto, dal 2 al 5 settembre Via al 7° “Tiempo de Guitarras” di Noto, dal 2 al 5 settembre I concerti, a ingresso libero, inizieranno alle 21:15.

Sarà il concerto dell’affermato chitarrista Adriano Del Sal ad aprire stasera, mercoledì 2 settembre, la settima edizione del Festival Internazionale della chitarra “Tiempo de Guitarras - Noto 2020”.

Nonostante le criticità del periodo, l’Associazione "Musica e Arte", d’intesa con il Comune di Noto, ha deciso di dare continuità, anche quest’anno, a questa importante rassegna nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. I concerti, che come da tradizione si sono sempre svolti presso la suggestiva location di Palazzo Nicolaci, quest’anno - in via eccezionale - si svolgeranno all’aperto, nell’atrio del “Convitto delle Arti - ex Convitto Ragusa” e presso il Teatro “Tina Di Lorenzo”.

Per supportare le iniziative della settima edizione di "Tiempo de Guitarras - Noto 2020" ed agevolare le operazioni di prenotazioni online in occasione delle restrizioni legate alla corrente situazione d'emergenza sanitaria, in collaborazione con l'associazione culturale āmbīto ( www.ambito.guru ), è stato sviluppato un sito web a supporto del festival, www.chitarrasicilia.com, che permetterà di essere aggiornati su tutte le novità della settima edizione e, al pubblico, di prenotare anticipatamente il proprio posto ai concerti.





La rassegna proseguirà giovedì 3 settembre, sempre nella stessa location, con una doppia esibizione: inizierà il duo pugliese di chitarre RiGa e seguirà il chitarrista campano Piero Viti. Sabato 5 settembre, presso il Teatro “Tina di Lorenzo”, alle ore 17.00 è prevista la finale del Primo Concorso Internazionale e alle 21.15 il concerto conclusivo: un Omaggio a Paganini a cura del duo formato dal chitarrista Matteo Mela e dal violinista Giulio Plotino. Dal 2 al 5 settembre, inoltre, ci sarà spazio per la formazione con le consuete masterclass che vedranno la partecipazione dei docenti Nello Alessi, Daniele Caminiti, Adriano Del Sal, Matteo Mela, Giulio Plotino, Duo RiGa, Raffaele Schiavo, Piero Viti e saranno dedicate ai giovani musicisti.

Direttore Artistico di “Tiempo de Guitarras - Noto 2020”, fin dalla sua prima edizione, è Nello Alessi, rappresentante legale dell’Associazione “Musica e Arte”.