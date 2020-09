Inserita in Cronaca il 28/08/2020 da Rossana Battaglia L´ELIMI JAZZ QUINTET VINCE IL PRIMO PREMIO AL CONCORSO Jaci&Jazz DI ACIREALE Altro prestigioso riconoscimento agli studenti del Conservatorio di Trapani: l’Elimi Jazz Quintet vince il primo Premio ad Jaci&Jazz, seconda edizione del Sicily Jazz Academy Contest

Ad un mese dalla elezione del nuovo direttore, un altro prestigioso riconoscimento si aggiunge ai tanti collezionati dagli studenti del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani durante i sei anni di direzione del M° Walter Roccaro: l’Elimi Jazz Quintet ha ottenuto l’ambito primo premio ad Jaci&Jazz, seconda edizione del Sicily Jazz Academy Contest, sorto in seno all’Acireale Jazz Festival. Nell’assegnarlo alla formazione trapanese, il direttore artistico del Festival, Antonio Marangolo, ha evidenziato come “la giuria della seconda edizione del Sicily Jazz Academy Contest ha faticato quest’anno più del solito per l’ottimo livello di tutte le jazz band concorrenti. Ha deciso di assegnare il primo premio alla band ELIMI JAZZ QUINTET del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, oltre che per la indiscutibile perizia tecnica, per la verve e la capacità di comunicare con il pubblico, doti che denotano una maggiore maturità professionale rispetto agli altri gruppi” (fra i quali il JAZZ TRIO del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo e il CORELLI JAZZ ENSEMBLE del Conservatorio “A. Corelli” di Messina).

L’Elimi Jazz Quintet si è formato all’interno del Conservatorio di Trapani dall’unione di cinque talenti: Giovanni Balistreri (sax alto e tenore), Francesco Di Giovanni (chitarre), Vito Vulpetti (basso elettrico), Giuseppe “Joe” Santoro (batteria), Grazia Buffa (voce). “Siamo una band che proviene da esperienze musicali diverse. Ci siamo incontrati nel 2017 e abbiamo iniziato a suonare insieme durante le lezioni del corso di Musica Jazz al Conservatorio. Elimi rimanda subito all’appartenenza a questa fetta di Sicilia. Un connubio di composizioni ed arrangiamenti nati singolarmente da ognuno di noi che si incontrano per lasciarsi contaminare dall’apporto dell’altro. Si va dal sound jazz contemporaneo ai suoni più elettronici, dal mainstream alle sonorità d’antain degli standard jazz. "Siamo una band con un carattere eterogeneo come il popolo degli Elimi che parlavano un linguaggio frutto di più colonizzazioni”.

Dopo la partecipazione all’International Jazz Day e al Festival Nazionale dei Conservatori Città di Frosinone, gli Elimi vengono selezionati al Premio Nazionale di Napoli del 2019 fra tutti i conservatori di Italia ed arrivano in finale, insieme ai Conservatori di Milano e Vicenza, attraverso la selezione di una giuria costituita da esperti del settore. Dall’esperienza napoletana, con la partecipazione del pianista Dario Silvia, nasce l’idea di registrare il primo disco autoprodotto: “Next Stop”, che trae ispirazione dal viaggio Sicilia/Campania.

Grande la soddisfazione del M° Francesco Guaiana, docente di Chitarra jazz che ha caldeggiato la partecipazione all’evento, e del M° Roccaro, che nel suo post su Facebook ha voluto ringraziare i cinque ragazzi per il lustro dato all’istituzione trapanese: “Carissimi Grazia, Francesco, Giovanni, Peppe, Vito, sono felicissimo per il premio che avete conseguito ad Acireale. Siete l´orgoglio del Conservatorio di Trapani! Ricordate, in ogni caso, che la vostra passione, dedizione, impegno, professionalità dipendono e continueranno a dipendere solo ed esclusivamente da voi. Non mollate mai e siate sempre custodi umili del vostro straordinario talento”.

Gli Elimi, oltre a ricevere il premio messo a disposizione dalla Fondazione Bellini Acireale, saranno protagonisti dell’opening show nella serata conclusiva del Festival che sta facendo di Acireale una piccola capitale del Jazz.