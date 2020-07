Inserita in Cultura il 30/07/2020 da Rossana Battaglia Venerdì 31 luglio secondo appuntamento della rassegna “Autori & Territori” con la poetessa Marilena Renda e il violoncellista Vincenzo Mocata Sarà di scena la poesia italiana per il secondo appuntamento della rassegna Autori & Territori, curata da Francesco Vinci e promossa dall´agenzia “Communico” di Renato Polizzi, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Marsala. Il prossimo 31 luglio , al Convento del Carmine dalle ore 19, è previsto un reading di Marilena Renda, poeta e traduttrice di origini gibellinesi, che leggerà testi da "Ruggine", poema corale ispirato al erremoto del Belice del ´68, finalista al Premio Delfini nel 2009 e al Premio Carducci nel 2013, e dal suo nuovo libro inedito "Fate morgane": un viaggio in versi, tra diario e memoria, nella Sicilia dei nostri giorni. Le letture saranno introdotte dallo stesso Francesco Vinci, con gli intermezzi musicali del violoncellista trapanese Vincenzo Mocata, allievo di Giovanni Sollima e membro dell’Orchestra “Ars Cantus” di Varese, che nell’agosto del 2012 si era esibito nella Chiesa dell’Itriella, in occasione di una analoga performance di poesia dal titolo “La poesia fa male”, promossa dal Baluardo Velasco.

Marilena Renda , classe 1976, ha vissuto a Palermo, Roma e Milano. Ha tradotto diversi libri dall´inglese e dal francese. Vive a Bologna, dove insegna inglese. Tra i suoi libri: Bassani, Giorgio. Un ebreo italiano (Gaffi 2010), Ruggine (dot.com press - Le voci della luna 2012), Arrenditi Dorothy (L’orma 2015), La sottrazione (Transeuropa 2015), Regali ai fantasmi (Mesogea 2017). Collabora, tra l´altro, a Doppiozero e Alfabeta2.

L’ingresso è libero, rispetto delle norme anti-Covid. Media partner dell’incontro saranno le testate giornalistiche Marsala C’è, Itacanotizie e LaTr3.