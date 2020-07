Inserita in Cronaca il 01/07/2020 da Rossana Battaglia Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato | Bando: TOSCANAINCONTEMPORANEA 2020 Fondazione per le arti contemporanee in Toscana (FACT) / Centro per l´Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato

Bando: TOSCANAINCONTEMPORANEA 2020



La Regione Toscana ha affidato quest´anno l´attuazione del bando "Toscanaincontemporanea" alla Fondazione per le arti contemporanee in Toscana (FACT) / Centro per l´Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, soggetto preposto al coordinamento del sistema regionale, come previsto dalla LR n. 21 del 2010.



Il bando è finalizzato a valorizzare le molteplici realtà presenti sul territorio, attraverso il sostegno a progetti afferenti ai linguaggi delle arti visive contemporanee che si andranno a configurare, per l´anno 2020, in modalità che preveda l´uso di strumenti digitali, favorendo o potenziando un processo di innovazione tecnologica che incrementi la conoscenza e l´accessibilità della produzione artistica da parte di un pubblico più vasto rispetto a quello tradizionale.



Il bando si articola in tre specifiche aree di intervento: la prima rivolta alla digitalizzazione delle piattaforme, la seconda al supporto di progetti che sfruttino in modalità nuova la sfera digitale e la terza incentrata sulla comunicazione e promozione online dei progetti.



La scelta di puntare sul canale digitale va intesa come modalità per limitare al massimo, in linea con le direttive nazionali, i possibili rischi sanitari. In un contesto di assoluta eccezionalità, il bando intende supportare quelle proposte capaci di portare anche sui canali digitali riflessioni nuove e innovative.



La documentazione richiesta va presentata entro le ore 23.59 (CEST) di domenica 19 luglio, all´indirizzo di posta certificata ​fondazioneact@pec.it​, con la seguente dicitura: “​Toscanaincontemporanea2020. Domanda di contributo”.



SCARICA IL BANDO SCARICA LA DOMANDA

SCARICA L´INFORMATIVA DELLA PRIVACY