Inserita in Cultura il 26/06/2020 da Rossana Battaglia

Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato | PECCI SUMMER | dal 29 giugno al 6 settembre 2020

Dal 29 giugno al 6 settembre 2020

torna





PECCI SUMMER





un ricco palinsesto di eventi dal vivo (e in sicurezza)

tra concerti, dj set, cinema all’aperto, incontri e conversazioni

nello spazio esterno progettato dagli architetti pratesi ECÒL.









Al cinema i grandi successi della stagione, le novità uscite su piattaforme digitali e on-line nel periodo di lockdown e quattro titoli in anteprima che usciranno a fine estate.





Lorenzo Senni, Bugo, Dente, Guano Padano, Saturnino + Onori, Edda,

Francesco di Bella, Joycut, Claver Gold, Gio Evan e Ghemon

i musicisti che si esibiranno sul palco dell’Arena del Centro Pecci

in collaborazione con il Comune di Prato.









Dal 29 giugno al 6 settembre il Centro per l´arte contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta PECCI SUMMER, il nuovo palinsesto estivo di concerti, talk e cinema all´aperto che ogni sera animerà (in piena sicurezza) i suoi spazi esterni. Cuore pulsante del programma sarà l´Arena del Centro Pecci, il teatro all´aperto che anche in questo momento, per dimensioni e capienza, offre ai Pratesi uno spazio per vivere la cultura insieme. Grazie a un allestimento appositamente progettato dallo studio di architetti e piattaforma di ricerca ECÒL, che comprende un giardino temporaneo realizzato grazie a Vannucci Piante, Pecci Summer sarà un luogo di incontro ideale per gli appassionati di arte e cultura, una nuova "piazza" della città, familiare e fruibile da tutta la comunità, con un´offerta variegata e continuativa per tutta l´estate.









Con la proiezione di " Un giorno di pioggia a New York " di Woody Allen, lunedì 29 giugno torna il cinema all´aperto di PECCI SUMMER CINEMA. In uno spazio che normalmente contiene oltre 900 persone, l´arena cinema avrà una capienza di circa 200 posti, garantendo distanziamento sociale e sicurezza grazie a entrate contingentate e mascherina obbligatoria. La programmazione di PECCI SUMMER CINEMA vedrà film proiettati nelle loro versioni italiane doppiate e suddivisi in tre filoni: i Best of, quelli che nella stagione hanno coniugato meglio qualità e successo di pubblico; le Novità uscite sulle piattaforme on demand nel periodo di lockdown e recentemente al cinema e infine le Anteprime, film in versione originale sottotitolata, non ancora usciti nelle sale. Non mancheranno gli incontri con i protagonisti della cinematografia. Il 7 luglio in occasione della proiezione di Tony Driver saranno presenti Ascanio Petrini e Pasquale Donatone, rispettivamente regista e attore principale del film.









Dal 9 al 25 luglio sarà la volta di PECCI SUMMER LIVE: 10 concerti organizzati grazie all'inedita collaborazione tra il Centro Pecci, il Comune di Prato e festival e realtà culturali attive nel territorio – Festival delle Colline, Fonderia Cultart, A- Live, Capanno 17 e Beer on the Road – che porteranno sul palco dell'Arena alcuni dei più interessanti protagonisti della scena musicale italiana quali Lorenzo Senni, Bugo, Dente, Guano Padano, Saturnino + Onori, Edda, Francesco di Bella, Joycut, Claver Gold, Gio Evan e Ghemon.









In parallelo, PECCI SUMMER TALK offrirà un fitto programma di incontri, presentazioni di libri, e conferenze.









Lo spazio esterno del Centro Pecci che ospiterà il palinsesto PECCI SUMMER è progettato dal collettivo di architetti pratesi ECÒL, che hanno ideato un giardino temporaneo che prevede la divisione tra l'area dedicata ai concerti e al cinema – con 200 posti nel teatro all'aperto – e un ambiente informale e suggestivo pensato per i talk, i dj-set e il servizio di ristoro.













Il programma completo di PECCI SUMMER, in aggiornamento, è disponibile su www.centropecci.it