Inserita in Tempo libero il 22/06/2020 da Direttore L´ANAS a sostegno delle imprese per il commercio equo solidale ed per la internazionalizzazione Si è svolta sabato 20 giugno a Milano, tra rappresentanti della rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) e rappresentanti della REVONET, la riunione operativa per definire servizi e opportunità sia per gli affiliati ANAS che per i soci REVONET.



In particolare si è precisato che tutti gli affiliati ANAS, con particolare riferimento alle aziende aderenti all´APL (Agenzia per il Lavoro) che volessero essere inserite nel social network revonet e-commerce non dovranno sostenere alcun costo e sarà cura della revonet predisporre il sito e l´immagine dell´azienda che cosi potrà sviluppare la commercializzazione dei propri beni e servizi.