Inserita in Cronaca il 19/06/2020 da Rossana Battaglia RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E REATI TRIBUTARI: NOVITA’ E RIFORMA. IL 22 GIUGNO CONVEGNO ON LINE DELLA CAT DI PALERMO

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E REATI TRIBUTARI: NOVITA’ E RIFORMA. IL 22 GIUGNO CONVEGNO ON LINE DELLA CAT DI PALERMO

PROMOSSO DALLA CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL CAPOLUOGO SICILIANO. A CONFRONTO ESPERTI, DOCENTI E VERTICI FORENSI E DEI COMMERCIALISTI



“ La responsabilità degli Enti ex d.lgs. 231/01 e reati tributari: novità normative ed esigenze di riforma” .



Questo il titolo del convegno webinar organizzato dalla Camera degli avvocati tributaristi (Cat) di Palermo, il 22 giugno prossimo, dalle ore 16 alle ore 19.



Ad introdurre i lavori saranno Antonio Damascelli, presidente dell’Unione nazionale Camere avvocati tributaristi (Uncat), Giovanni Immordino, presidente Ordine avvocati di Palermo, Fabrizio Escheri, presidente Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Palermo, Mario Garavoglia, presidente Centro diritto penale tributario e Vincenzo Comi, vice presidente della Camera penale di Roma.



A moderare Angelo Cuva, docente di Diritto tributario all´Università di Palermo, tesoriere Uncat e presidente della Cat di Palermo.



Cinque saranno le tematiche alla base della importante discussione sviluppati dai relatori:



Paolo Gemelli, avvocato penalista e docente Istituti di istruzione della Guardia di Finanza, affronterà il tema della “responsabilità degli enti: i delitti presupposto e dei primi tentativi della giurisprudenza di ‘forzare la mano’ al legislatore: i reati associativi e l’autoriciclaggio”;



Renato Grillo, presidente della Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Palermo, già consigliere della Corte di Cassazione, relazionerà su “il d.lgs legislativo 74/2000: le figure di reato tributario alla luce delle recenti modifiche normative”;



Gastone Andreazza, consigliere della Corte di Cassazione e vicedirettore dell´ufficio del Massimario, parlerà de “I reati tributari: i più recenti orientamenti giurisprudenziali e le prospettive di attuazione della direttiva Pif”;



A seguire Daniele Giacalone vicepresidente della Cat di Palermo, coordinatore gruppo di studi di penale e tributario dell’Odcec di Palermo con un intervento dal titolo “I reati tributari e le loro ricadute sull´organizzazione l´impresa multinazionale”;



Infine Maria Bruccoleri, consigliere Cat di Palermo che affronterà il tema de “costruzione dei modelli organizzativi volta alla prevenzione dei reati tributari”.



È necessario l´accreditamento ai fini della formazione continua degli avvocati. L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



Il convegno è stato stato accreditato anche dal Consiglio nazionale forense



L’incontro utilizzerà la piattaforma Zoom .

http://www.avvocatitributaristipalermo.com/2020/06/responsabilita-degli-enti-ex-d-lgs-231-01-e-reati-tributari-novita-normative-ed-esigenze-di-riforma/ Per meeting-id, password e indirizzo incontro zoom consultare la paginadel sito istituzionale della Cat di Palermo.