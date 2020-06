Inserita in Cronaca il 09/06/2020 da Rossana Battaglia

LA BLOCKCHAIN PER LA FILIERA AGRUMICOLA, VENERDÌ 12 GIUGNO IL SEMINARIO GRATUITO PROMOSSO DA DISTRETTO AGRUMI DI SICILIA E ARCES

Conoscere da vicino la blockchain e la sua possibile applicazione alla filiera agrumicola. Il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia e l’Alta Scuola Arces organizzano il seminario, aperto e gratuito, “blockchain – Nuove tecnologie applicate alla filiera agrumicola” che si terrà a distanza sulla piattaforma GoToMeeting, venerdì 12 giugno dalle ore 16 alle ore 19 . L’obiettivo è capire le opportunità offerte dalla tecnologia blockchain per la tracciabilità dei prodotti agrumicoli in un’economia circolare. Il seminario verterà sulla differenza tra blockchain pubblica e privata, sull’analisi dei vantaggi della sua applicazione e degli eventuali limiti per le imprese della filiera. Tecnici specializzati illustreranno questa nuova applicazione della tecnologia informatica a tutela e valorizzazione delle produzioni agricole.

Il seminario è realizzato nell'ambito del progetto Social Farming 3, promosso da Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuol Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.





Al seminario interverrann o: Federica Argentati (Presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia), Giuseppe Rallo (Direttore Alta Scuola di Formazione Arces), Cristina Camilli (Responsabile Relazioni istituzionali Coca-Cola Italia), Marco Vitale (CEO Foodchain S.p.A. nonché Presidente della Fondazione Quadrans per lo sviluppo di blockchain open source), Marco Crotta (Founder Blockchain Caffè), Luigi Gabriele (Presidente Consumerismo). Interverrà anche Dario Cartabellotta (Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura e Autorità di gestione Psr Sicilia).

Per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, la partecipazione al seminario consente l'acquisizione di Crediti Formativi Professionali verificata l'effettiva presenza mediante registrazione della partecipazione attraverso apposita funzionalità della piattaforma GoToMeeting.





Per partecipare al seminario è necessario registrarsi: https://socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it/









I relatori tecnici:





Marco Vitale. Nato a Como, classe 1979. Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano. Matura importanti esperienze lavorative a livello internazionale collaborando con agenzie governative di Singapore, Università e Centri di Ricerca. Dal 2011 si occupa di registri distribuiti e di blockchain in ambito tracciabilità agroalimentare fondando nel 2016 Foodchain Spa di cui è tutt'ora Amministratore Delegato. Relatore all'Università di Davis (Usa) per la costruzione dell'"internet of food". Presidente della Fondazione Quadrans per sviluppo di blockchain open source. Nel 2018 riceve la nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) per far parte del gruppo dei 30 esperti che scriveranno la strategia Nazionale per l'utilizzo della tecnologia blockchain del nostro Paese.





Marco Crotta. Diventa informatico a 12 anni imparando a programmare da autodidatta il suo C64, e finisce per laurearsi all'Università di Milano Bicocca, dove poi rimane come ricercatore per quasi un anno. Già durante gli studi segue diversi progetti come consulente, successivamente entra nel mondo del lavoro nel settore reti-telecomunicazioni e sicurezza, ha partecipato allo sviluppo di progetti di sicurezza per Magistratura e Forze dell'Ordine. Attivo da alcuni anni nel settore delle cryptovalute, nel 2017 diventa divulgatore col suo canale youtube "Blockchain Caffè". Istruttore per corsi privati ed aziendali, consulente ed Advisor per startups ed ICO in progetti relativi all'applicazione della Blockchain in diversi settori. Blockchain Caffè: www.blockchaincaffe.it





Luigi Gabriele. Negoziatore e influencer. E’ uno dei principali esperti italiani nella tutela dei consumatori. Classe 1978, laureato in Scienze Politiche - indirizzo politico amministrativo presso La Sapienza di Roma. Consumer specialist, Speaker & Negotiator Tutela del consumatore, regolazione, legislazione e relazioni istituzionali. Si occupa di divulgazione di tecnologie esponenziali e comunicazione pubblica. E’ stato Public Affairs Specialist presso Adiconsum – Associazione Consumatori e Vice Presidente di “Visionari” no profit. E’ membro del Gdl-Mise Blockchain, per la redazione della strategia nazionale. E’ consulente per numerosi programmi tv, radio e giornali on line sui temi del consumo. Da Gennaio 2019 è “Contributor” di Hyperloop Transportation Technology. Da maggio 2020 è presidente di “Consumerismo” No profit e da giugno di “Visionari” No Profit.