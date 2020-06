Inserita in Cronaca il 08/06/2020 da Rossana Battaglia Turismo - la Sicilia riparte da Taste&Win e i 32 soggiorni gratuiti messi in palio per conoscere l´isola. Nell’anno più travagliato del settore turistico italiano la Sicilia riparte da vacanze in sicurezza e riscoperta del territorio

Strade, aeroporti, stazioni, tornano ad essere affollati. E’ un via vai di visi coperti da mascherine tra le più strane. Colorate, disegnate, chirurgiche, personalizzate. Il tutto, nella drammaticità del momento, aggiunge un po’ di coreografia a questa gran voglia di vivere, di tornare alla normalità, abbracciandosi e stringendosi la mano.

Il tema più ricorrente, la grande crisi che si prospetta, ma già al primo caldo sole non si può fare a meno di parlare delle prossime vacanze. Dentro le mura, fuori porta, al mare, in montagna e con quali mezzi di trasporto?

Ognuno in cuor suo sogna di rilassarsi in una calda spiaggia libera o in un sentiero di montagna, alla ricerca della serenità perduta e per dimenticare pandemia e segregazione.

Tra mille difficoltà che si presentano a chi di solito preferisce andare all’estero, si pensa sempre più di restare nel nostro paese.

E quale migliore occasione per recarsi la dove le spiagge sono pronte ad accogliere senza limiti, essendo ampie e lunghe, e circondate da città d’arte e di buona cucina.

La Sicilia è pronta ad accogliere quanti vorranno visitare l’isola. Con la sua proverbiale accoglienza e con le sue bellezze.

In assoluta sicurezza. Un bassissimo tasso di contagio pone la Sicilia tra le regioni meno colpite dal Coronavirus e nonostante ciò gli operatori si sono adeguati, a garanzia dei visitatori, alle normative emanate dal Governo nazionale e regionale.

L´estate 2020 sarà dunque stagione in cui riprenderemo confidenza progressivamente con ritmi più abituali tentando ti dimenticare questi mesi di tempo sospeso e lasciandoci trasportare dal piacere della scoperta di luoghi storie e tradizioni.

Dalle località balneari ai siti storici delle città d´arte piccoli borghi, c´è voglia di ripartire e soprattutto voglia di promuovere e valorizzare il territorio siciliano attraverso formule innovative e coinvolgenti come l´iniziativa promossa dalla Pro Loco di Caltanissetta, dalla uno@uno e dal Distretto Turistico Valle dei Templi dal titolo Taste&Win che grazie ad una rete di comuni, alberghi, B&B e Sicily By Car mette in palio 32 soggiorni assolutamente gratuiti frutto della voglia di ricominciare del desiderio di ospitalità di località tra le quali Palermo i magnifici Borghi dell´entroterra fino ad Agrigento una delle capitali del turismo siciliano che quest´anno celebra i 2600 anni dalla fondazione.

Il Sindaco di Agrigento, Firetto, ha evidenziato come gli operatori turistici agrigentini hanno reagito alla pandemia facendo rete e quindi sono pronti ad accogliere i turisti:

"La città ha vissuto una lunga attesa del lockdown. Eppure anche nel corso del lockdown il sistema turistico Agrigentino, ristoratori, albergatori e tutta la filiera si è tenuta in costante contatto in attesa di una ripartenza e si è cominciato a programmare fin nel periodo di lockdown e questo è un grande grande valore che dà un´idea di sistema. Quindi ripartiamo”.

L´ospitalità è sentirsi parte di una comunità, per consentire al viaggiatore la possibilità di immergersi totalmente nella cultura di un luogo, in sintesi il viaggio che diventa esperienza.

Questa è la filosofia che sta alla base di Taste&Win e che nel tempo gli ha consentito di ottenere grande successo, lo stesso Fabrizio La Gaipa Amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi invita a visitare l’isola, la Sicilia è pronta ad offrire quella ospitalità che fa dei forestieri dei novelli siciliani, preparati a gustare le nostre bellezze.

Oltre alla collaborazione dei Comuni per l´iniziativa di Taste&Win fondamentale si è rivelata finora l´adesione delle numerose strutture ricettive che hanno messo a disposizione i soggiorni premio per i vincitori.





Valentina Fasciana, titolare di Villa Volli crede che chiunque si occupi di turismo e di accoglienza non può che essere ottimista e dice “Siamo pronti, pronti ad accogliere tutti, chiunque da qualsiasi parte del mondo, dell´Italia, da Milano, dalla Lombardia, da Bergamo e anzi, non vediamo l´ora, sono convinta che la gente o chiunque si mettere in viaggio, voglia scoprire e conoscere il mondo lo farà con prudenza, come fatto in precedenza e come sempre stato”.

Il Presidente della Pro Loco di Caltanissetta dichiara: “La Sicilia tutta è pronta alla sfida. Vi aspettiamo consapevoli che chi viene a visitare la nostra isola, quando la lascia, nel momento del distacco, viene assalito da un sentimento di tristezza, che gli fa rimpiangere di dovere ritornare a casa.

Avevamo lanciato con Taste&Win l’idea “Adesso resto a casa …..dopo andrò in Sicilia” e l’8 agosto sapremo i nominativi dei fortunati che partecipando al nostro evento a premi, si avvarranno dell’opportunità di visitare la Sicilia in una delle località previste. 32 soggiorni assolutamente gratuiti, frutto della voglia di ricominciare e del desiderio di ospitalità che i siciliano hanno nel loro DNA. Partecipate vi aspettiamo” .





Per tutti quanti il sogno di poter vincere uno dei trentadue soggiorni in palio dalle strutture ricettive siciliane di diverse località grazie all’adesione di numerose strutture alberghiere, alberghi diffusi e B&B siciliani, con il patrocinio del Comune di Agrigento, Montalbano Elicona, Avola Montedoro ed altri, un occasione unica per fruire gratuitamente il cuore di Sicilia ancora poco conosciuto ma ricco di storia e paesaggi sorprendenti conoscere Palermo, Agrigento- grazie all’adesione all’iniziativa del Distretto Valle dei Templi - Siracusa, Avola, Noto, Catania e la Riviera dei Ciclopi, Taormina, Marsala, Noto, Favignana Marsala ed ancora soggiorni in borghi meravigliosi come Montalbano Elicona, Sambuca (eletti Borghi dei Borghi d’Italia) e Castiglione di Sicilia nel cuore del Parco dell’Etna, Gallodoro delizioso borgo nel messinese, Caccamo e Mussomeli con i loro magnifici castelli, visitare gratuitamente i parchi archeologici di Taormina e Siracusa, Isola Bella il Castello Maniace grazie anche ai biglietti offerti da Aditus. Questi appunto i luoghi dell’esperienze che gli estratti dell’8 Agosto 2020 vivranno. Sessanta quattro vincitori esploreranno questi luoghi e diventeranno messaggeri del territorio. Una vacanza che li coinvolgerà in una accoglienza raffinata che non dimenticheranno.

www.adessorestoacasa.it Sin da subito dopo il lancio dell’iniziativa del 6 aprile si è registrata al sito dell’evento #AdessoRestoaCasa l’iscrizione di migliaia di utenti ma per quanti vorranno concorrere c’è tempo fino al 25 luglio . Partecipare è semplice basta collegarsi all’indirizzoregistrarsi e sperare di essere uno dei fortunati vincitori.

Alla luce dei numerosissimi partecipanti, l´organizzazione su suggerimento degli operatori turistici e dei Sindaci, sta pensando di offrire, a evento concluso, uno sconto considerevole a chi si sta rendendo utile a promuovere la Sicilia e i suoi meravigliosi luoghi. Quindi con #AdessoRestoaCasa si vince comunque.