Inserita in Tempo libero il 28/05/2020 da Rossana Battaglia Riaprono gli ADLER Spa Resorts & Lodges: per un’estate italiana che profuma di natura, aria pura e benessere L’ADLER Lodge RITTEN e l’ADLER Lodge ALPE, dotati anche di chalet indipendenti, riaprono il 28 maggio, mentre il 4 giugno ripartono i 3 Spa Resorts: ADLER Spa Resort DOLOMITI, ADLER Spa Resort BALANCE e ADLER Spa Resort THERMAE. Immerse in scenari naturalistici incantevoli dall’ Alto Adige alla Toscana, le strutture dispongono di spazi sicuri, ampi ed ariosi ed offrono molteplici attività outdoor per scoprire territori affascinanti e rigenerarsi nel verde.

“Lasciate in città le preoccupazioni e regalatevi una vacanza rigenerante all’insegna della natura e del benessere”: è l’invito suadente degli ADLER Spa Resorts & Lodges che tra fine maggio e inizio giugno riaprono le porte, pronti ad accogliere gli ospiti con autenticità e calore come di consueto, in un’atmosfera rilassante, piacevole e spensierata, nel massimo del comfort.

La loro collocazione geografica extra-urbana non lascia dubbi sulla possibilità di respirare a pieni polmoni aria pura, godere di una natura rigogliosa e incontaminata e della bellezza di panorami unici da ammirare; in territori magici da scoprire da un punto di vista naturalistico, ma anche culturale ed enogastronomico: nella verdeggiante Val Gardena tra le Dolomiti, nel bosco lussureggiante del Renon, in quota sulla meravigliosa Alpe di Siusi o tra le dolci colline toscane ricoperte di vigneti e olivi nell’incantevole Val d’Orcia.

Le esperienze da provare in esterno sono moltissime e varie, in relazione al territorio specifico: escursioni di trekking con guide locali, itinerari enogastronomici, cammini, visite culturali a borghi tipici, trail running, tour in bici, mountain bike, gravel-bike ed e-bike, golf ed equitazione; ma anche shinrin yoku nel verde, yoga e meditazione, per ritrovare equilibrio e pace interiore.

Gli ADLER Spa Resorts & Lodges sono strutture estremamente sicure in cui ricaricarsi di energia e benessere, senza stress e senza rischi. Sono state infatti attuate tutte le misure di sicurezza necessarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 con immediatezza e professionalità, sempre mantenendo fede all’impegno di creare spazi e momenti il più possibile piacevoli e rilassanti. ADLER Spa Resort DOLOMITI e BALANCE consentono di eseguire il test sierologico in hotel, con referto immediato.

Gli spazi comuni interni sono molto grandi e ariosi consentendo una vivibilità ottima e distesa. Le camere, le suite cosi come gli chalet (unità abitative autonome) sono ambienti privati ampi, anallergici, di totale comfort. Molteplici soluzioni d’alloggio sono dotate di panoramici spazi esterni, giardini o terrazzi per rigeneranti momenti di relax open air.

I trattamenti SPA, anch’essi all’insegna della natura, sono accessibili in totale sicurezza cosi come le piscine, sia le riscaldate che le termali. Per chi ama tenersi in movimento, tutte le strutture dispongono di spaziose aree dedicate al fitness.

L’attività ristorativa è anch’essa in piena funzione: durante tutta la giornata, è disponibile la cucina sensoriale a km0, firmata ADLER e su richiesta, il servizio può essere effettuato in camera. Ogni hotel invita alla scoperta del relativo territorio e della sua unicità attraverso gustosi piatti regionali e ingredienti selezionati da filiera corta. Per contraddistinguere le specialità regionali presenti nel menù e nei buffet viene apposto il sigillo di qualità “ADLER REGIONAL PARTNER”. UNA BREVE PRESENTAZIONE : GLI ADLER SPA RESORTS & LODGES

Le strutture sono attualmente 5, con un’identità chiara e comune, ma ognuna con proprie specificità e differenziate attività outdoor:

- ADLER Spa Resort DOLOMITI - Ortisei (BZ): con le forme di un castello fiabesco, è l’albergo più storico, il primo nato, nel cuore della Val Gardena, tra maestose montagne. E’ dotato del più grande (3.500 mq) e suggestivo centro benessere delle Dolomiti con esclusiva e pluripremiata Spa.

Esperienze da non perdere in primavera/estate: • Escursioni sulle Dolomiti al chiar di luna • Camminate guidate quotidiane, tra prati e fiori, verso luoghi magici e rifugi • Tour guidati tra le vette in mountain bike

- ADLER Spa Resort BALANCE-Ortisei (BZ): è collegato allo storico ADLER Spa Resort DOLOMITI attraverso un corridoio interno. E’ il luogo ideale dove rimettere in equilibrio corpo, mente e spirito, trascorrendo una vacanza di rigenerazione, benessere e completo relax, con la possibilità di usufruire del servizio MED, veri e propri programmi olistici di salute, seguiti da un qualificato team di medici e professionisti, nell’ambito di: Detox-Depurazione; Dimagrimento e Nutrizione; Gestione dello Stress; Prevenzione e Diagnostica; Ortopedia Funzionale; Medicina Estetica.

Esperienze da non perdere in primavera/estate: • Shinrin Yoku nella natura montana • Nordic walking tra verdi prati • Escursioni panoramiche in bici o a piedi al tramonto

- ADLER Spa Resort THERMAE- Val d’Orcia (SI): si trova vicino a Bagno Vignoni, nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio Mondiale UNESCO, in provincia di Siena. La struttura è dotata di suggestive piscine termali con vista panoramica mozzafiato sulla campagna toscana. Benessere e relax, una natura incontaminata e proposte gourmet d’eccezione si fondono in un ambiente accogliente, armonioso e familiare. Anche questo resort offre il servizio MED, con medici e professionisti specializzati nell’ambito di: Detox-Depurazione; Dimagrimento e Nutrizione; Gestione dello Stress; Prevenzione e Diagnostica; Ortopedia Funzionale; Medicina Estetica.

Esperienze da non perdere in primavera/estate: • Trekking alla scoperta di storia, arte e cultura dei borghi toscani • Degustazioni eno-gastronomiche presso la Tenuta Sanoner (a 10 min dall’hotel) • Tour in gravel-bike tra i sentieri della Val d’Orcia



- ADLER Lodge ALPE (ex Mountain Lodge)- Castelrotto (BZ)-Alpe di Siusi. Nido esclusivo di ospitalità, si trova nel contesto maestoso dell’Alpe di Siusi, l’altopiano più vasto delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO. È pensato per chi desidera vivere la libertà di un luogo autentico, silenzioso, lontano dalla frenesia e immerso nella natura, senza rinunciare ai comfort più esclusivi. Dotato di scenografica SPA con saune, sale relax e piscine interne ed esterne con vista sul paesaggio circostante; novità 2020, il bagno turco.

Esperienze da non perdere in primavera/estate: • Esplorazioni a piedi attraverso alpeggi profumati e rigogliosi boschi. • Tour in mountain bike tra sentieri e vette • Yoga e meditazione con vista mozzafiato sulle Dolomiti



- ADLER Lodge RITTEN-Altipiano del Renon (BZ). Esclusivo “eco-rifugio” a cinque stelle circondato dal bosco e adagiato nel meraviglioso altipiano del Renon, con suggestiva vista sulle Dolomiti ed al contempo vicino alla città di Bolzano. Dotata di suggestiva SPA nel bosco, la struttura in cui convivono alpin style e richiami di arte tribale, è stata costruita seguendo il concept della “foresta”, per un’integrazione perfetta nel contesto naturalistico ed è composta da un corpo centrale affiancato da due complessi con 20 junior suite dotate di biosauna e 1 Panorama Suite con caminetto e biosauna e circondato da 20 chalet dotati di sauna e caminetto, alcuni situati intorno ad un grazioso laghetto naturale.

Esperienze da non perdere in primavera/estate: • Escursioni tra i boschi con guide del luogo • Yoga retreat nella foresta • Trail running







Gli ADLER Spa Resorts & Lodges Con i suoi 200 anni di esperienza, ADLER è marchio di riferimento nel settore alberghiero di lusso. La filosofia del gruppo ADLER si può sintetizzare nell’impegno ad offrire ai propri ospiti un’esperienza di soggiorno d’eccellenza, unica e indimenticabile perché autentica, in un ambiente di benessere e relax caloroso, accogliente e informale. In luoghi di classe confortevoli e unici, connotati da un lusso discreto, in un cui rigenerare corpo, mente e anima. Inseriti in contesti naturalistici di grande suggestione che offrono la possibilità di svolgere innumerevoli attività.