Inserita in Politica il 30/04/2020 da Direttore PREVENZIONE RISCHI DI CONTAGIO DA COVID 19: GIOVED Ì SERA 5° INTERVENTO DI DISINFEZIONE A CAMPOBELLO E NELLE FRAZIONI Un nuovo intervento di disinfezione del territorio comunale sarà eseguito domani sera, giovedì 30 aprile, a Campobello e nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola.



Dopo i primi 4 interventi, eseguiti rispettivamente il 13 marzo, il 20 marzo, il 3 aprile e il 18 aprile, il sindaco Castiglione ha infatti disposto un ulteriore servizio di disinfezione al fine di continuare a prevenire i rischi di contagio da COVID 19.



Anche questo intervento sarà eseguito grazie alla preziosa collaborazione di un gruppo di circa 15 agricoltori campobellesi, che in maniera assolutamente gratuita metteranno nuovamente a disposizione i propri mezzi, e della Made Fruit, che ha donato il prodotto sanificante necessario per tutti i trattamenti.



La disinfezione prenderà il via alle ore 18 dalle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, mentre a partire dalle ore 20.30 circa sarà eseguita nell´intero centro urbano di Campobello.



In via esclusivamente precauzionale, si raccomanda pertanto ai cittadini di chiudere le finestre, di non lasciare panni stesi al di fuori delle proprie abitazioni e di tenere al riparo gli animali domestici per l´intera durata del servizio.



La cittadinanza sarà comunque preventivamente avvisata anche mediante sistema audio-fonico diffuso per le vie del paese.