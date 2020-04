Inserita in Politica il 22/04/2020 da Direttore ANCHE IL 37° STORMO IN PRIMA LINEA PER L´EMERGENZA COVID-19 Nelle Basi aeree l´emergenza "coronavirus" sta mettendo a dura prova la capacità di dare supporto logistico ai velivoli in transito presso tutto il territorio nazionale. In particolare, il personale militare impiegato presso gli ATOC (Air Terminal Operation Center) è costantemente impegnato nel fornire il necessario supporto ai velivoli che provengono da altri aeroporti nazionali o esteri, portando materiali, aiuti e personale specializzato per fronteggiare l´emergenza.



I velivoli dell´Aeronautica Militare, già in prima linea, sin dalle prime fasi della crisi, per il trasporto di pazienti in bio-contenimento, sono attualmente impegnati con continuità in un ponte aereo per recuperare e trasferire i materiali necessari alle regioni e ai centri maggiormente colpiti per la gestione dall´emergenza.



Anche presso il 37° Stormo è presente un ATOC che ad oggi ha gestito il transito di 11 velivoli; l´ultimo, arrivato nella serata di ieri, ha trasportato materiale sanitario (mascherine, dispositivi di protezione individuale) destinato al dispositivo di Protezione Civile della Regione Sicilia con sede a Palermo.



In totale da Trapani sono transitati 184 metri cubi 17 tonnellate di materiale sanitario, che è stato successivamente portato a Palermo con i mezzi dell´Esercito Italiano dando prova della consolidata sinergia e interoperabilità delle forze armate e le altre agenzie dello Stato a supporto del sistema Paese.



Tra le altre nobili iniziative messe in campo dagli uomini e le donne dello Stormo, inclusi i Carabinieri per l´Aeronautica Militare, la Squadriglia Telecomunicazioni, il 304^ Servizio Tecnico Distaccato Infrastrutture e le Associazioni Arma Aeronautica di Alcamo, Trapani, Marsala e Pantelleria, rientra anche una raccolta fondi volontaria che ha raggiunto la cifra di circa 5000€.



Con i fondi raccolti nei prossimi giorni verranno consegnati cinque kit completi di "intensive care positioning " al Reparto di Terapia Intensiva (Covid -19) dell´Ospedale Paolo Borsellino (Marsala) e verranno inoltre approvvigionati dei beni di prima necessità per supportare le seguenti associazioni di volontariato che sono presenti e impegnate sul territorio a favore di chi sta subendo maggiormente le gravi conseguenze di questo periodo di emergenza: la comunità serve di Gesù povero (suor Maria Goretti) - Trapani, l´associazione "movimento per la vita" – Marsala, l´Istituto Sacro Cuore Verbo Incarnato - Marsala.