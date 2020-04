Inserita in Politica il 02/04/2020 da Direttore Agevolare l´accesso al credito e garantire liquidità alle impresa La costituenda Associazione datoriale “A.N.A.S. IMPRESE”, che intende riunire PMI e Professionisti operanti in diversi settori produttivi nazionali, ritiene estremamente preoccupante la crisi economica in atto che, potenzialmente, potrà acuirsi con la prosecuzione del cd. Lockdown ma anche e soprattutto nella fase successiva alla ripresa delle attività.

L’esasperazione della gente, per via della mancanza di liquidità necessaria per la sopravvivenza, appare sempre più palpabile e si teme che la crisi economica delle piccole e medie imprese e dei numerosi lavoratori autonomi avrà, nel medio lungo termine, degli effetti devastanti non solo per gli imprenditori ma anche per i tanti lavoratori dipendenti.

A.N.A.S. IMPRESE lavorerà ad un documento programmatico, simbolicamente chiamato “Avanti Italia”, nel quale saranno sintetizzate alcune proposte suggerite dalle aziende e dai lavoratori autonomi aderenti al progetto e che sarà sottoposto all’attenzione delle Istituzioni nazionali e locali.

L’Italia è una grande Nazione e siamo certi che saprà reagire anche a questa crisi sanitaria ed economica ma occorre l’impegno di tutte le forze politiche parlamentari che dovranno, nel brevissimo termine, garantire liquidità anche mediante un agevole accesso al credito a basso costo e, soprattutto, attuare una profonda riorganizzazione strutturale del Sistema Paese, con un poderoso piano di rilancio di ogni settore produttivo.

Se oggi occorre un “Cura Italia”, dopo il lockdown sarà necessaria una forte terapia di sviluppo.

Cordiali saluti

Il portavocedi A.N.A.S. IMPRESE

Avv. Alessandro Ammirata