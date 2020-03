Inserita in Politica il 30/03/2020 da Direttore A CAMPOBELLO, BUONI SPESA, "CARRELLO DELLA SOLIDARIET À" E "DONA UN PACCO" Buoni spesa per l´acquisto di beni alimentari e altre due iniziative di solidarietà destinate a tutti i cittadini di Campobello che stanno vivendo una particolare situazione di disagio a causa della contingente "emergenza coronavirus".



Sono queste le nuove misure che saranno messe in campo a partire da domani, lunedì 30 marzo, dall´Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione al fine di cercare di fronteggiare l´emergenza anche dal punto di vista economico.



In particolare, a seguito delle ultime misure varate ieri sera dal Governo nazionale, il Sindaco ha tempestivamente avviato l´iter per l´erogazione di BUONI SPESA destinati a tutte le famiglie più bisognose, con priorità per i nuclei non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico, così come espressamente previsto dal provvedimento varato dal Governo.



Il modulo per richiedere i buoni spesa sarà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione "Emergenza Coronavirus" presente nell´home page del sito istituzionale del Comune, all´indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it.



Al contempo, l´Amministrazione comunale ha inoltre lanciato l´iniziativa "CARRELLO DELLA SOLIDARIETÀ", che prevede la possibilità di donare alle fasce sociali più deboli prodotti alimentari e beni di prima necessità, inserendoli all´interno dei carrelli appositamente predisposti nei punti vendita aderenti all´iniziativa. I prodotti saranno successivamente distribuiti dal Comune alle famiglie più indigenti.



L´iniziativa "DONA UN PACCO SPESA", prevede invece la possibilità, per chiunque desideri compiere un piccolo gesto di altruismo, di recapitare un pacco contenente beni alimentari e prodotti di prima necessità presso l´Emporio Solidale sito in via Umberto I e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.



«Oltre alle necessarie misure a tutela della salute pubblica – afferma il sindaco Giuseppe Castiglione – stiamo lavorando incessantemente al fine di offrire qualsiasi forma di supporto logistico, piscologico ed economico, ai tanti cittadini di Campobello che purtroppo stanno affrontando gravissime difficoltà a causa di questa emergenza drammatica per l´intera l´umanità. Da giorni, infatti, grazie all´attività dei volontari della protezione civile, stiamo fornendo assistenza agli anziani soli e alle persone non autosufficienti, aiutandoli ad esempio a fare la spesa o a recarsi agli uffici postali. In questo momento gli sforzi dell´Amministrazione comunale sono rivolti soprattutto a sostenere le persone più fragili».