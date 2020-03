Inserita in Politica il 09/03/2020 da Cinzia Testa Servono misure Fermare la diffusione del coronavirus significa salvare vite ed evitare una tragedia umanitaria globale. Le misure assunte in Italia sono, purtroppo, risibili di fronte all´emergenza: una rete piena di buchi, che dà solo l´illusione della sicurezza, ma non rappresenta alcun tipo di barriera contro un virus così contagioso e insidioso. Finché Italia, Unione europea e resto del mondo non entrano nell´ordine di idee di attuare misure più decise, coordinate, organizzate, mettendo ogni cittadino di fronte alle sue (enormi) responsabilità, tutti noi saremo sconfitti da questo virus verso cui siamo ancora indifesi. EveryOne Group ha inviato un appello all´Organizzazione Mondiale della Sanità, alle Nazioni Unite e all´Unione europea affinché si inizi a combattere efficacemente l´epidemia, con la stessa determinazione che ha messo in campo la Cina, pur nel rispetto della democrazia e dei principi civili.