Inserita in Politica il 08/03/2020 da Direttore INPS DI TRAPANI – adottate misure anti-CORONAVIRUS agli sportelli In considerazione dell’attuale stato di emergenza da CORONAVIRUS la sede INPS di Trapani ha provveduto a rimodulare il servizio di front end adottando le seguenti misure preventive per evitare il sovraffollamento nei locali destinati al ricevimento del pubblico:

• allo sportello veloce - con accesso libero, dedicato alla protocollazione e al rilascio PIN, estratti conto e duplicati vari - saranno autorizzati ad accedere al massimo 5 utenti ogni 30 minuti



• agli sportelli multiservizi – con accesso su prenotazione, dedicati a fornire le informazioni generali sui servizi dell’Istituto – si potrà accedere 10 minuti prima dell’orario di prenotazione



• l’accesso agli sportelli è consentito soltanto agli interessati, senza accompagnatori.



Analoghe misure sono state adottate dalle agenzie territoriali di Marsala, Alcamo, Castelvetrano e Mazara del Vallo.