Inserita in Politica il 28/02/2020 da Cinzia Testa Centrodestra Sicilia, Calderone (FI): “Centralità di Forza Italia, le polemiche non ci toccano perché noi viviamo il territorio” “Nella riunione promossa ieri dal Presidente Micciché con tutto il Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars, si è parlato anche delle prossime competizioni amministrative. Insieme abbiamo ribadito la centralità di Forza Italia nella coalizione di centrodestra in Sicilia. Si è precisato che siamo in contatto con tutti i partiti di centrodestra per presentare alle prossime elezioni di primavera, una coalizione per quanto possibile unita. Nei comuni superiori a 15 mila abitanti, Forza Italia uscirà con la propria lista. Noi deputati regionali, siamo impegnati senza sosta per far crescere il partito e mantenerlo ai livelli che merita. Le chiacchiere, da ovunque provengano, restano sempre tali, mentre noi quotidianamente curiamo e siamo in contatto con il nostro territorio. Le polemiche neanche ci sfiorano, non essendo prese in considerazione”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Tommaso Calderone, a seguito delle critiche alimentate da esponenti politici circa un centrodestra che rappresenterebbe una “camicia di forza” destinato alla sconfitta.