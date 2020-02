Inserita in Politica il 25/02/2020 da Cinzia Testa Il primo Hackathon lanciato da Confcooperative Sicilia dedicato ai giovani e alla cooperazione Quattro città, quattro eventi, una finale regionale e un montepremi di 10.000 euro! Per ripensare la Sicilia del futuro attraverso l’innovazione, la sostenibilità, la partecipazione e la coesione.

Sabato 7 marzo alle ore 9.00 a Palermo si terrà il primo Hackathon di Confcooperative Sicilia e Federazione Siciliana BCC, dedicato ai giovani e alla cooperazione, in collaborazione con ICN - Italia Consulting Network e Tree. L’evento sarà svolto presso lo Stand Florio in Via Messina Marine n. 40 (PA).

Questo Hackathon è dedicato ai giovani il cui obiettivo è quello di migliorare la propria terra. Un’opportunità per essere parte attiva del cambiamento di un’Isola che ha bisogno del contributo di tutti. Questo sarà un percorso a tappe, per immaginare insieme la Sicilia del futuro.

Quattro World Café siti in Catania, Palermo, Enna e Ragusa in cui ogni team svilupperà un’idea completa partendo da sfide concrete per poi concorrere alla vittoria del premio provinciale. Saranno premiati due team che riceveranno 500€ e l’accesso al Final Hack regionale, il 19 marzo, dove potranno vincere fino a 3.000€!

Come funziona il World Café?



Si sceglie la Challenge tra quelle proposte, si compone un team e grazie al supporto dei mentor e all’uso di innovativi strumenti di brainstorming si passa dall’idea all’azione!

Le seguenti cinque Challenge sono:



· Aging e cura delle persone



· Le aziende siciliane nel 2030



· La Sicilia che attrae talenti e investimenti



· L’immigrazione: una grande opportunità



· Città sostenibili, connesse e accessibili



Si invitano gli interessati a registrarsi entro il 4 marzo al seguente link:



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-giovani-costruiscono-la-sicilia-palermo-94844457325?fbclid=IwAR3AIo4whf_SBVrpTJPeret1G6RZ6Fg1oa-sAy6ulfuda0ZRc9BtGkmorYk