Economia, da Palermo a Milano : quando dal Sud le aziende arrivano anche al Nord Esistono realtà in Sicilia e in particolare a Palermo che sono un esempio concreto di come il modello delle giovani imprese sia dinamico e funzionale anche in un momento difficile, come questo, nel Sud Italia, dove i giovani fanno fatica a trovare la loro strada e creare economia nella propria città.

Guardare alle esigenze di un’azienda per la quale non è facile stare a passo coi tempi e darle delle risposte specializzandosi nella progettazione e nello sviluppo di servizi tecnologici digitali e uno degli obiettivi di StdOut s.r.l., nata a Palermo nel 2018.

In meno di un anno, il numero dei membri del team dell’azienda è triplicato. Da principio formata solamente da uno sviluppatore software, dal responsabile del dipartimento grafico e dall’amministratore delegato, la squadra di StdOut oggi conta ben nove membri.

Un affiatato staff di professionisti nell’ambito della programmazione e della grafica, infatti, collabora per offrire servizi di qualità, tenendo a mente gli obiettivi che il cliente si è preposto e nel massimo rispetto del suo tempo e delle sue risorse.

Che si tratti della realizzazione di applicazioni Web, dello sviluppo di App Mobile o di una consulenza informatica, StdOut segue sotto ogni aspetto le aziende che ancora oggi non hanno sviluppato una conversione al digitale e oggi sappiamo bene quanto sia importante avvalersi di strumenti che consentono di arrivare in modo completo e corretto ai propri clienti.

Il fondatore della tech company, Pietro Alberto Rossi, determinato nel far crescere l’azienda, inaugurerà martedì 21 gennaio 2020 una nuova sede a Milano presso il Talent Garden Isola.

Esempio virtuoso di chi crede nelle proprie potenzialità e in quelle degli altri l’azienda rafforza, dunque, la propria presenza sul territorio nazionale al fine di ottimizzare la comunicazione del proprio brand. L’obiettivo è quello di consolidare il rapporto già maturato con gli attuali clienti e di creare nuovi contatti. A tale scopo, durante l’arco della giornata sono previste anche delle sessioni di networking.

Un esempio positivo di chi ha deciso di investire nel proprio territorio prima per poi guardare al nazionale, creando nuove opportunità di lavoro e dando un valido supporto alle aziende che hanno bisogno di essere guidati verso il digitale per raggiungere al meglio i propri utenti.

Ecco chi è e cosa fa esattamente StdOut https://www.stdoutsrl.it/