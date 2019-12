Inserita in Cultura il 18/12/2019 da Rossana Battaglia STAGIONE TEATRALE MARSALA. VENERDI´ GIOVANNI ALLEVI SABATO “PINA VOLANTE”, DOMENICA “AIDA SATTA FLORES & BAND” STAGIONE TEATRALE MARSALA. VENERDI´ GIOVANNI ALLEVI SABATO “PINA VOLANTE”, DOMENICA “AIDA SATTA FLORES & BAND”

Continua la programmazione della Stagione Teatrale promossa dal Comune di Marsala. Dopo Renga, Mannoia e, ieri sera, l´altro straordinario concerto della PFM, questa settimana il cartellone propone altri tre spettacoli.

- Venerdì 20, GIOVANNI ALLEVI (Teatro Impero, ore 21) Un viaggio intenso, a partire dai grandi capolavori della storia per coro e orchestra, fino agli emozionanti inediti per trascorrere “in musica” la gioia e la magia delle feste natalizie. È quanto riserva “Hope Christmas Tour”, il concerto di Giovanni Allevi con il suo inconfondibile pianoforte, circondato per l´occasione dal Coro dell’Opera di Parma, dall’Orchestra Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano. Sempre più spesso in jeans, T-shirt e scarpe da ginnastica, Allevi si è esibito nei teatri più prestigiosi del mondo stregando con le sue note milioni di giovani, affascinati dalla sue innovative composizioni volte a gettare le basi di una nuova Musica Classica Contemporanea. Un riconoscimento universale del suo talento cui la NASA, l’Agenzia Spaziale Americana, ha dedicato un asteroide: giovanniallevi111561.

- Sabato 21, PINA VOLANTE, Giusy Barraco a muso duro (Teatro Sollima, ore 21) “Una storia senza miracoli” di una bambina siciliana che corre, gioca e che, improvvisamente, disturbi più o meno gravi legati alla deambulazione la costringono ad una serie di “viaggi della speranza”. Ma la neuropatia sensitivomotoria (la tremenda diagnosi) porta Giusy a reagire: lascia perdere l’autocommiserazione meridionale e, addirittura, diventa campionessa paraolimpica di nuoto. Lo spettacolo non è solo la storia della campionessa si racconta, ma della donna che si sposa e che vuole vivere normalmente.“Qui si parla di una vita che non si rassegna ad essere solo la propria carrozzina, delle sue difficoltà e dei suoi entusiasmi”, afferma il regista Giacomo Bonagiuso. Il teatro è il luogo giusto per questa storia, perché il teatro non fa sconti, e non fa leva sul dolore. Lo rende semmai umano. E noi, di una storia che parli di una donna ad altre donne, e agli altri uomini, abbiano comunque bisogno”. -

- Domenica 22, AIDA SATTA FLORES & BAND (Teatro Sollima) È una delle signore della musica italiana, ma è anche una compositrice molto attenta alle parole: bellezza, poesia, coraggio, voglia di fare, giustizia, amore. E qui, alla maniera di Aida, il concetto del Natale - che nella religione cristiana è legato alla nascita del Redentore - diventa invisibile e visibile filo conduttore per un vivere civile, di pace, fratellanza, condivisione: il tutto, accompagnato da immagini e digital art di Leonardo Bruno. In scena, con Aida, la band composta da Alessandro Valenza (pianoforte), Davide Inguaggiato (contrabbasso) e Davide Rizzuto (violino).