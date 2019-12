Inserita in Tempo libero il 17/12/2019 da Cinzia Testa Un weekend dedicato al cinema ad EricèNatale Erice (TP) | Sicilia Un fine settimana dedicato al cinema ad Erice con professionisti affermati come Franco Maresco ed ancora giovani film maker del territorio trapanese.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la buona affluenza di pubblico alle due proiezioni cinematografiche.

A 25 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, Franco Maresco decide di realizzare un nuovo film “La mafia non è più quella di una volta”. Per farlo, trova impulso in un suo recente lavoro dedicato a Letizia Battaglia (La mia Battaglia), la fotografa ottantenne che con i suoi scatti ha raccontato le guerre di mafia, definita dal New York Times una delle “undici donne che hanno segnato il nostro tempo”. A Letizia, Maresco sente il bisogno di affiancare una figura proveniente dall’altra parte della barricata: Ciccio Mira, scalcinato organizzatore di feste di piazza con cantanti neomelodici.

Sabato sera, dopo il film, ne è scaturito un dibattito con il pubblico sul film e sul mondo del cinema.



Il programma di domenica ha visto invece protagonisti giovani film maker del territorio trapanese con la première della web serie "Il Venditore di Ispirazioni", una produzione Melqart Productions, realizzata con il sostegno del Comune di Erice, della Fondazione Erice Arte e dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, tramite la Sicilia Film Commission, nell’ambito del programma “Sensi Contemporanei”. Il progetto ha partecipato al bando promosso dalla Regione Siciliana, dedicato agli Under 35, per la realizzazione di web series.

Per l’occasione, sono stati presentati due episodi della web serie, che si compone di otto puntate di 12 minuti ciascuna.

Nata dall’incosciente entusiasmo di un gruppo di giovani siciliani “Il Venditore di Ispirazioni” è un´avventura che racconta la Sicilia più autentica e nascosta. Una serie che intreccia la fantasia ad un territorio, ma anche la storia alla contemporaneità, il sogno e la realtà.

La serie nasce da un testo scritto dal regista Francesco Murana quando aveva 18 anni, ispirato dal sogno di una lettera che suo nonno materno (mai conosciuto nella realtà) gli chiese di scrivere per sua nonna Gioia.

La serie è stata girata tra Erice, la Valle del Belice (Gibellina, Salemi, Poggioreale), Calatafimi - Segesta, lo Stagnone di Marsala e vari territori lungo la costa trapanese. Il viaggio psicologico e a tratti drammatico del protagonista Lino è fatto di incontri, che nutrono la sua sensibilità e lo mettono di fronte a nuove avventure, parallele alla sua continua ricerca di suggestioni e d’ispirazione.

Per chi vorrà vedere l’intera web serie da lunedì 16 dicembre sarà possibile collegarsi al canale YouTube de “Il Venditore di Ispirazioni”.



Gli appuntamenti rientrano nel cartellone di eventi natalizi di “EricèNatale – Il borgo dei presepi”.