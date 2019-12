Inserita in Cronaca il 02/12/2019 da Rossana Battaglia 1° Settimana delle Scienze, Innovazioni, Tecnologiche e Ambiente - SITA- Partanna, oggi lunedì 2 dicembre fino a domenica 8 dicembre c.m ., avrà luogo la 1° Settimana delle Scienze, Innovazioni, Tecnologiche e Ambiente - SITA- che tratterà di Innovazioni e tecnologie per lo sviluppo sostenibile.

Il Comune di Partanna (TP), con la propria struttura "G55", in collaborazione con l´Associazione Apice, daranno luogo nella suddetta settimana ad una rassegna ricca di eventi: laboratori, workshop, seminari, tavole rotonde.

Una molteplicità di incontri rivolti ai giovani, studenti, insegnanti, imprenditori, professionisti, tutti coloro che a vario titolo, desiderano approfondire le tematiche proposte per condividere l´impegno per la crescita culturale, sociale ed economica della Valle del Belìce.



L´iniziativa ha avuto inizio con l´evento dal titolo "La transizione energetica in Sicilia: programmazione europea 21/27", ospitata dalla splendida sale delle scuderie del Castello Grifeo in Partanna; momento di confronto in cui molteplici Istituzioni presenti sul territorio, hanno avuto modo di intervenire sull´importanza delle Energie Sostenibili e del ruolo della Sicilia.



Una settimana ricca di eventi da non perdere!