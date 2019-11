Inserita in Politica il 22/11/2019 da Direttore “Fragilità …limite o possibilità dell’oltre?” Partinico: Sabato 23 novembrealle ore 16,00, presso il Salone Chiesa Madre SS. Di Fatima- Cappuccini, via Grazia Deledda, avrà luogo la Giornata Diocesana della Scuola il cui tema sarà: “Fragilità …limite o possibilità dell’oltre?” . A presiedere sarà S.E. Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale. Dopo il saluto di Gioacchino Chimenti, DS dell’IISS Danilo Dolci, introdurrà i lavori la prof.ssa Lucia La Fata, Direttore Ufficio Diocesi Pastorale Scuola Università. Relatore della giornata sarà Don Fortunato Di Noto, Fondatore“Associazione MeterOnlus”, a cui seguirà la testimonianza dello scrittore Antonio Spica e del Capo ScoutsSilvana Appresti. A chiudere la giornata di studio sarà il cabarettista Dario Veca. Allo spettacolo seguirà un buffet offerto dall’IIS “ Danilo Dolci”. “ Siamo orgogliosi di ospitare una giornata di studio dal tema così importante- asserisce il DS- perché la scuola ha un ruolo rilevante nella vita dei giovani. È con noi che trascorrono buona parte della giornata, per cui accade che siano proprio gli insegnantia rilevare, talora, quelle fragilità che i giovani hanno ma che nascondono alle famiglie. Cercheremo di capire insieme se la fragilità è un limite o se, piuttosto, segna quel limite oltre il quale si ha paura ad andare. Non è facile essere giovani oggi, perché la crisi valoriale e le insidie, che avvolgono la nostra società, possono diventare delle trappole per i nostri ragazzi. Ecco perché la comunicazione scuola-famiglia sta alla base di una serena crescita.”

Grazia Gulino