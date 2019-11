Inserita in Politica il 16/11/2019 da Cinzia Testa Paceco, al via prima edizione della Settimana ecologica” Si svolgerà dal 16 al 24 novembre prossimi, a Paceco, la “I Settimana Ecologica, promossa dall´Amministrazione comunale in collaborazione con l´Istituto comprensivo Giovanni XXIII e l´Agesp Spa, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (EWWR – European Week for Waste Reduction).



Abbiamo deciso di aderire e di partecipare attivamente all’evento – sottolinea l’assessore comunale all’Ecologia ed Ambiente, Federica Gallo – per sensibilizzare soprattutto i bambini alla riduzione della spazzatura e alla differenziazione dei rifiuti prodotti, attraverso varie iniziative.



Con questo obiettivo, per nove giorni si susseguiranno occasioni di incontro e scambi di informazioni con la popolazione residente nel territorio comunale e soprattutto con gli alunni dell’Istituto comprensivo di Paceco, “anche perché l’Ambiente – ricorda l’assessore Gallo – è il tema dell’anno scolastico 2019/2020.



Sarà una settimana molto intensa – anticipa il Sindaco, Giuseppe Scarcella – e sarà sicuramente utile ai ragazzi e alle famiglie, per chiarire alcuni aspetti della differenziata. Crediamo molto nelle nuove generazioni e puntiamo su di loro per migliorare il nostro territorio.



Di seguito, il calendario delle attività programmate nell’ambito della Settimana Ecologica:



Sabato 16 novembre, dalle 10 alle 12, presso la Piazzetta Martiri di Nassiriya a Paceco, sarà in funzione un Info Point per chiarimenti sul conferimento dei rifiuti e l’ulteriore distribuzione di kit domestici;



Domenica 17 novembre, dalle 10 alle 12, presso l’aula consiliare del Comune di Paceco, si svolgerà una convention sull´Ecologia e sull´importanza del riciclo, con dibattito sulle difficoltà del conferimento;



Lunedì 18 novembre, dalle 10 alle 11, attività informativa per le prime e le seconde classi della Scuola Primaria;



Martedì 19 novembre, dalle 10 alle 11, attività informativa per le classi della Scuola secondaria di primo grado;



Mercoledì 20 novembre, dalle 10 alle 11, attività informativa per le terze, le quarte e le quinte classi della Scuola Primaria;



Giovedì 21 novembre, dalle 9 alle 10, presso il campo sportivo Mancuso di Paceco, sarà celebrata la Giornata dell’Albero, ad opera degli alunni dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII;



Venerdì 22 novembre, si svolgeranno le “Ricicliadi - Olimpiadi del Riciclo”, con premiazione delle classi partecipanti;



Sabato 23 novembre, dalle 10 alle 12, nella sede della Proloco di Nubia (presso la Scuola elementare della frazione), si svolgerà un’altra convention sull’Ecologia e sull’importanza del riciclo;



Domenica 24 novembre, dalle 10 alle 12, nella sede della Proloco di Dattilo (presso la Scuola elementare della frazione), si svolgerà la convention conclusiva sul tema dell’Ecologia e sull’importanza del riciclo.