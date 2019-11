Inserita in Tempo libero il 28/10/2019 da Rossana Battaglia Scale a sbalzo: ecco perché sono il trend dell’arredamento Scale a sbalzo: ecco perché sono il trend dell’arredamento

le scale da interno sono diventate motivo di attrazione che caratterizza la personalità di un’abitazione con quel pizzico in più di eleganza che spesso è capace di fare lievitare il valore e l’appetibilità di un immobile. Insomma, la scala può rivelarsi un investimento che dà i suoi frutti se si sceglie un progetto di design come possono essere le moderne scale a sbalzo . Da elemento funzionalesono diventate motivo di attrazione che caratterizza la personalità di un’abitazione conche spesso è capace di fare lievitare il valore e l’appetibilità di un immobile. Insomma, la scala può rivelarsi un investimento che dà i suoi frutti se si sceglie un progetto di design come possono essere le

Innovazione e minimalismo alla base delle scale sospese

Per riconoscere una scala di design basta osservare le sue linee pulite, eleganti e funzionali. La traduzione della parola design significa infatti ‘progetto’, un oggetto di design è dunque un prodotto che non si affida solo all´aspetto estetico ma che sa coniugare eleganza e tecnica, grazie alla cura del disegno e alla qualità dei materiali. Ecco perché le scale a sbalzo sono un chiaro esempio di questo tipo di progettazione.

Si tratta di strutture moderne che con il loro aspetto leggero, essenziale e pulito, diventano un elemento decorativo importante, capace di lasciare a bocca aperta chi le ammira. E quando le scale da interni si sviluppano in un movimento che sembra addirittura fluttuare nell´aria come se fossero delle installazioni di arte contemporanea, si raggiunge l’apoteosi.

Come integrare la scala a sbalzo in una casa moderna

Questo tipo di scale sospese è perfetto per conferire eleganza e ariosità ai living e gli open space tipici dei loft. In pratica si tratta di scale progettate con gradini fissati direttamente da una sola parte, in genere a una parete, che lasciano libera la vista sullo spazio sottostante, proprio come se fossero delle semplici mensole a giorno. Il lato aperto può essere completato con una protezione, un corrimano sottile o una ringhiera minimale in acciaio inox, che sia in linea con la scala sospesa e l’ambiente circostante. Va detto che le scale a sbalzo lasciate a giorno, senza alcuna protezione, sono l’essenza stessa della modernità. Riducendo al mimino la presenza di altri elementi, con la versione a giorno si può infatti esaltare l’aspetto estetico, lineare e leggero, di questa scala fluttuante ottenendo così un impatto scenico strabiliante. Chi ha spazio a volontà può arredare la parte sottostante con soluzioni minimali e raffinate come un giardino Zen, chi invece necessità di ogni metro quadro sfrutterà questa zona come un’area salva-spazio dove collocare magari il mobile basso per la televisione.

Scala sospesa con o senza protezione?

C’è chi non si sente a proprio agio all´idea di percorrere una scala senza protezione, ecco allora che le scale a sbalzo di design rivelano anche un’inaspettata alternativa funzionale che nulla toglie all´effetto visivo fluttuante. Anzi, si riesce a ottenere il contrario assicurando maggiore comfort a chi percorre la scala in sicurezza. L’effetto può essere infatti amplificato con un parapetto invisibile in vetro, oppure con gli scalini in plexiglass, senza contare che pure i gradini colorati associati a un parapetto in vetro o plexiglass assicurano quell’impatto scenografico tanto apprezzato nelle scale a sbalzo.

Colori e linee della casa moderna

La scala a sbalzo sospesa o autoportante è di forte tendenza nell´arredamento moderno. Non solo perché le sue linee pulite e leggere la rendono estremamente elegante, ma perché incarna perfettamente i canoni e lo stile del design contemporaneo. Le scale che fluttuano nell´aria sono elementi di arredo che interpretano gusti e valorizzano l’ambiente con infinite combinazioni di colori e materiali. Il total white, trend in costante ascesa per quanto riguarda gli interni, accoglie perfettamente la filosofia delle scale a sbalzo: basta immaginare gradini e struttura bianchi che si fondono con l’ambiente oppure gradini e parapetto invisibile di vetro per capire che non ci può essere scala moderna migliore in una casa che è alla ricerca di ariosità, candore ed essenzialità. Anche la combinazione di gradini in legno di rovere e struttura invisibile così come il gioco di contrasti black and white sono tendenze molto in voga nella realizzazione di scale sospese per abitazioni prestigiose.

