Inserita in Cronaca il 06/11/2019 da Cinzia Testa Marsala: 5° concorso fotografico "rompiamo il silenzio". Uno scatto per sensibilizzare al rispetto delle donne Aperto a tutti. Partecipazione entro il prossimo 18 Novembre



Promossa dall´Amministrazione comunale di Marsala - nell´ambito della “Giornata internazionale per l´eliminazione della violenza contro le donne” (ricorre il 25 novembre) - l´iniziativa vuole sensibilizzare al rispetto delle donne. Giunto alla sua 5^ edizione, il Concorso fotografico “Rompiamo il Silenzio” è anche occasione di confronto sulle difficoltà che ancora oggi le donne incontrano in termini di autonomia, dignità e libertà. “In questi anni, in collaborazione con diverse Associazioni, abbiamo attivato azioni di contrasto ad ogni forma di violenza di genere, afferma l´assessore Anna Maria Angileri, con delega alle Pari Opportunità. E ciò, nella consapevolezza di quanto sia importante educare le nuove generazioni al rispetto dell´altro, alle corrette relazioni uomo-donna”. Tema di grande attualità, quindi, cui l´ONU dedica annualmente una giornata di riflessione - il 25 Novembre, appunto - data in cui sarà inaugurata al Carmine la mostra delle foto partecipanti al Concorso. Aperto a tutti (professionisti e appassionati di fotografia, studenti e associazioni), l´Avviso Pubblico - online sul sito web istituzionale all´indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29631 - indica le modalità di partecipazione al Concorso “Rompiamo il Silenzio”. Ogni autore potrà candidare massimo due foto (colori o b/n), inviandole o presentandole – in plico chiuso – al Comune di Marsala, entro il prossimo 18 novembre. Oltre ai premi della Commissione giudicatrice, ci sarà anche quello assegnato dalla “Giuria Popolare” alla foto più votata dai visitatori della mostra del Carmine.