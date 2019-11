Inserita in Tempo libero il 02/11/2019 da Direttore Racconti a Corda & di Fiato, domenica 3 novembre, Auditorium dell´Accademia di Belle Arti Racconti a Corda & di Fiato, è questo il nome della performance musicale che si svolgerà domenica 3 novembre alle ore 18.30 presso l’Auditorium dell’Accademia Belle Arti Kandinskij di Trapani (via Cappuccini 7), con ingresso libero.



Ad esibirsi il poliedrico cantante Raffaele Schiavo con la partecipazione dei chitarristi Nello Alessi, Marco Bilardello e Caterina La Barbera. Raffaele Schiavo è uno dei massimi esperti siciliani nella vocalità antica, nella polifonia vocale e nella tecnica del Canto degli Armonici.



La performance nella prima parte vuole rimarcare l’importanza della visione popolaresca e antica dell’accompagnamento musicale chitarristico, nato per fornire sostegno e rassicurazione armonica ai flussi narrativi del canto, e dall’altro, per mostrare la bellezza del contrasto ricercato e ostinato. La seconda parte darà invece ampio risalto al repertorio per chitarra solista.