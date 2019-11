Inserita in Politica il 31/10/2019 da Direttore Mazara porto canale navigabile………... Un primo passo atteso da anni Mazara del vallo.... evidenzia che la sinergia tra il sindaco di un comune e il presidente della regione può andare anche oltre lo schieramento partitico…



Alla presenza del Presidente della Regione Musumeci, del Sindaco Quinci, e delle autorità tutte è stato firmato il verbale di consegna dei lavori che renderà il porto canale navigabile………... Un primo passo atteso da anni.



Generazione futura è orgogliosa di aver sostenuto nella fase elettorale, con un proprio rappresentante, l´attuale guida comunale, poiché in loro abbiamo sempre riscontrato quella LEALTÀ di base che deve contraddistinguere gli amministratori...



Il bene comune ....prioritario rispetto a quello personale ....



Il dragaggio del porto, continua SPANO , Presidente del Movimento Generazione Futura, rappresenta l´inizio di un percorso virtuoso, sicuro volano per altre attività utili alla crescita della comunità Mazarese….



A Nino Merlino , coordinatore comunale del movimento va il personale plauso, poiché già in tempi non sospetti indirizzò tutte le sue energie verso questa scelta.



GENERAZIONE FUTURA