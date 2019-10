Inserita in Cultura il 20/10/2019 da Cinzia Testa Marsala: il Csr-Aias ospita oggi (sabato 19) e domenica 20 la 42ma mostra ornitologica. Domenica la premiazione dei

Il Centro di riabilitazione CSR-AIAS di Marsala ospiterà per la prima volta la Mostra Ornitologica Città di Marsala, evento sempre molto partecipato, organizzato dall´Associazione Ornitologica Lilybetana 2012. La manifestazione sarà aperta al pubblico domani sabato 19 ottobre (dalle 8 alle 20) e domenica 20 ottobre, dalle 8 alle 18, e si svolgerà nel salone del Centro CSR-AIAS, in Contrada San Silvestro 452/A.

Proprio domenica, a partire dalle 10.30, si terrà la cerimonia di benedizione degli animali, alla presenza degli allevatori, e la premiazione dei "campioni di razza" scelti tra i circa 1300 esemplari in esposizione.

La collaborazione tra il Consorzio Siciliano di Riabilitazione-AIAS e l´Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 sarà anche un´occasione di integrazione sociale, in cui il Centro riabilitativo si aprirà ancora una volta alla Città e alle Associazioni del territorio. Inoltre, i ragazzi e le ragazze che frequentano i Centri CSR-AIAS di Marsala, Alcamo e Paceco hanno realizzato dei bellissimi manufatti che verranno consegnati in occasione della premiazione finale della manifestazione.

La Mostra Ornitologica è un evento che richiama appassionati e tante famiglie, che quest´anno potranno ammirare circa 1300 uccelli di tante specie, premiati da una giuria composta da esperti della FOI, la Federazione Ornicoltori Italiani di cui l´Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 fa parte.

La giornata clou della Mostra, alla presenza di circa 100 allevatori provenienti da tutta la Sicilia che esporranno i propri esemplari, si terrà domenica 20 a partire dalle ore 10.30. Verranno premiati gli esemplari ritenuti più belli, suddivisi per categorie: Canarini di colore, Canarini di forma e posizione, Canarini arricciati, Psittacidi (pappagalli), Ondulati (pappagallini), Fringillidi (come cardellini e fringuelli), Estrildidi (passeriformi), Indigeni e Ibridi.