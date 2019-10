Inserita in Politica il 16/10/2019 da Cinzia Testa AL VIA LA 5ª EDIZIONE DI “RISTORANTI CONTRO LA FAME” 16 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2019

Parte oggi la 5a edizione della campagna solidale “Ristoranti contro la Fame”. In 4 anni la formula (www.ristoranticontrolafame.it) è riuscita a coinvolgere oltre 600 ristoranti e 500.000 clienti, permettendo così di raccogliere circa 350.000 euro, che hanno permesso di attivare trattamenti salvavita che “Azione contro la Fame” ha dispensato ad oltre 12.000 bambini.



Milano 16 ottobre 2019,

parte oggi in tutta Italia, in occasione del World Food Day, la 5° edizione di Ristoranti contro la Fame, evento di raccolta fondi che si concluderà il prossimo 31 dicembre



Progetto internazionale di grande successo in Spagna e Regno Unito, ma attivo anche in Francia, Perù, Colombia, Bolivia e Guatemala, si tiene in Italia dal 2015 e finora ha consegnato questi risultati complessivi:

• oltre 600 RISTORANTI coinvolti;

• circa 500.000 CLIENTI raggiunti;

• circa 350.000 EURO raccolti;

• oltre 12.000 BAMBINI hanno potuto ricevere trattamenti salvavita di cibo terapeutico pronto all’uso



Durante l’evento Simone Garroni, Direttore Generale di Azione contro la Fame Italia, ha parlato dei risultati raggiunti da Azione Contro la Fame che, fondata a Parigi nel 1979, quest’anno celebra 40 anni di impegno e di ricerca nella lotta contro la malnutrizione, e dei progetti salvavita resi possibili grazie al contributo dei ristoranti che hanno aderito alla campagna e dei loro clienti. “Siamo entusiasti che in tutto il nostro Paese così tanti grandi ristoranti e chef si stiano mobilitando per un obbiettivo comune”, dice Garroni, “Insieme possiamo davvero contribuire a mettere la parola fine alla piaga inaccettabile della malnutrizione infantile”.



La raccolta fondi che sta alla base della campagna prevede due meccanismi, che possono convivere tra loro:



• DONAZIONE DEL RISTORANTE: attraverso il piatto o il menù solidale il Ristorante dona 2€ per ciascun piatto o menù solidale venduto, scelto dal ristorante per tutto il periodo della campagna.

Al Ristorante viene anche lasciata la possibilità di organizzare delle serate speciali dedicate ad Azione contro la Fame, devolvendo il totale o una percentuale dell’incasso;



• DONAZIONE DEL CLIENTE: i clienti vengono invitati ad aggiungere 2€ al loro conto, su richiesta anche attraverso il cioccolatino della felicità creato ad hoc dalla cioccolateria LaPerla di Torino



Per l’edizione 2019 i ristoranti e le pizzerie aderenti alla campagna sono al momento 170 in tutta Italia, ma le iscrizioni sono ancora aperte e gli elenchi, continuamente aggiornati, si possono trovare a questi link:

https://www.ristoranticontrolafame.it/it/ristoranti/ - https://www.ristoranticontrolafame.it/it/pizzerie/

Gli chef sono a disposizione per interviste, come pure gli operatori di Azione Contro la Fame.