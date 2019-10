Inserita in Tempo libero il 15/10/2019 da Rossana Battaglia PFM canta De André PFM canta De André, il tour in Sicilia parte da Marsala

Parte da Marsala il tour Siciliano della PFM che canta De Andrè, il Tour Anniversary che toccherà le città piu’ importanti d’Italia, in Sicila parte dal Teatro Impero di Marsala . Martedi 17 Dicembre alle ore 21.30. l’Associazione per sempre Freddie, con Ri.ca Eventi, con la collaborazione della Compagnia Teatrale “SIPARIO” e con la compartecipazione del comune di Marsala, organizzano un evento che non ha precedenti….De Andrè Anniversary, con la PFM Premiata Forneria Marconi A quarant’anni dall’uscita di “Fabrizio de André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM torna sui palchi di tutta Italia con PFM canta De André Anniversary un tour che rende omaggio a quel fortunato sodalizio. In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM – Premiata Forneria Marconi, in primavera, tornerà sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André – Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. “PFM canta De André – Anniversary” avrà sul palco una formazione spettacolare, con due ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, e la magia delle tastiere di Flavio Premoli.

Biglietti acquistabili su Tickettando, TicketOne, liveticket. Media partner: Marsalac’è, Itacanotizie, Videoh24. Prevendita a Marsala presso i viaggi dello Stagnone in via dei mille e su liveticket 328.3360724-320.8011864. Info:320.8011864