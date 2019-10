Inserita in Cultura il 09/10/2019 da Rossana Battaglia Mostra “Il Ritratto nel Novecento. Capolavori dai Musei Civici di Milano” – Ciclo di conferenze “Il Ritratto fra tradizione e avanguardia. Percorsi di conoscenza” Nell’ambito del ciclo di conferenze dal titolo “ Il Ritratto fra tradizione e avanguardia. Percorsi di conoscenza ”, associate alla mostra “ Il Ritratto nel Novecento. Capolavori dai Musei Civici di Milano ”, giovedì 10 ottobre p. v., alle ore 17,30, si terrà un incontro sul tema Il ritratto dal divisionismo al futurismo: il percorso di Balla, Boccioni, Sironi, a cura di Daniela Scandariato. L’analisi della ritrattistica di Balla, Boccioni e Sironi è occasione di riflessione sul passaggio dal divisionismo italiano, con il suo spiccato interesse di matrice positivista per i fenomeni ottici e per la fotografia, al movimento futurista, animato da una ottimistica fiducia nel progresso e nella modernità. La conferenza sarà preceduta da una visita guidata alla mostra, con inizio alle 16,30.

La mostra rimarrà aperta al pubblico sino al 10 novembre prossimo con i seguenti orari: da martedì a domenica: 9,00-17,30; lunedì chiuso.

Ulteriori visite guidate sono previste tutti i mercoledì alle 16,15, previa prenotazione al seguente indirizzo: museo.pepoli@regione.sicilia.it