02/10/2019 3° TORNEO "PINK LADY" 2019

Tutto pronto per l’inizio della 3^ edizione del “Pink Lady 2019”, torneo di tennis che dopo le precedenti tenutesi a Paceco e Trapani, in linea con lo spirito di evento itinerante, quest’anno fa tappa presso la splendida cornice della pineta San Barnaba, sede del “Circolo Tennis Valderice”. La manifestazione vedrà impegnate, in un torneo di doppio “giallo”, 16 ragazze provenienti dai Comuni dell’hinterland trapanese che incroceranno le proprie racchette all´insegna dello sport e del sano divertimento. L´evento trae spunto dalle iniziative “istituzionali” che sul territorio sono dedicate al tema della prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno e si pone quale obiettivo, nel suo piccolo, quello di sensibilizzare su questa delicata tematica sociale con particolare riferimento alla fondamentale importanza che assume l´attività fisica nel campo della prevenzione nonché nel più ampio contesto del benessere psico-fisico e della qualità della vita. La manifestazione avrà il supporto dell’AVIS Comunale di Valderice, della Commissione per le Pari Opportunità e del Centro di Ascolto “Stop alla violenza” del Comune di Valderice che ne hanno condiviso le finalità, facendone proprio il messaggio.

Il torneo si svolgerà dal 7 al 13 ottobre.

“E´ un dovere civico ed obbligo morale partecipare e promuovere iniziative che hanno valenza sociale. È compito di tutti porsi quale esempio virtuoso per le persone che ci circondano e per le generazioni future. (Cit.)”