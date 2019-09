Inserita in Cronaca il 24/09/2019 da Cinzia Testa “Riscoprire Gennaro Pardo” e visita delle opere dell’artista di Edizioni Kalós 29/9/2019 – ore 11.30 Galleria d’Arte Moderna– Piazza Sant’Anna - Palermo

Un viaggio appassionato alla scoperta del pittore di Castelvetrano Gennaro Pardo. Domenica 29 settembre alle ore 11.30, negli spazzi della Galleria d’Arte Moderna di Palermo (piazza Sant’Anna) verrà presentato il volume “Riscoprire Gennaro Pardo” di David Camporeale, edito da Kalós. Oltre all’autore interverranno Salvino Leone, direttore editoriale della casa editrice e la consulente alla Cultura del comune di Castelvetrano, Chiara Modica Donà Dalle Rose. Dopo la presentazione del libro sarà possibile visitare le opere di Pardo conservate in una collezione permanente all’interno della Gam, con la guida di David Camporeale. L’evento è organizzato in collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna e Civita. Il volume inaugura “Profili d’arte”, la nuova collana della casa editrice dedicata a movimenti e protagonisti della storia dell’arte e sarà disponibile presso il bookshop del museo.

Gennaro Pardo è una delle personalità più affascinanti ed enigmatiche dell’arte italiana tra Ottocento e Novecento. L’indagine, arricchitasi durante il suo svolgimento di importanti acquisizioni inedite, restituisce un ritratto dell’artista estremamente variegato e suggestivo, gettando nuova luce non solo sul significato della sua produzione pittorica, ma anche sul valore della sua vicenda umana. Nel sottrarre il Pardo a un ingiustificato oblio, che rischiava di farne inesorabilmente perdere la memoria, l’autore offre una ricostruzione storico-critica rigorosa e completa, ma che ha quasi il sapore di una grande avventura spirituale, permettendo di esplorare l’universo di un artista autentico, e facendo ritrovare, attraverso le sue creazioni, la meraviglia di una terra ricca di contrasti, che pure conserva in molti aspetti intatto il suo primigenio splendore.