24/09/2019 Palazzolo Acreide, BCsicilia dice no al distributore di corrente elettrica per auto nel centro storico

BCsicilia dice no al distributore di corrente elettrica per auto nel centro storico di Palazzolo Acreide. L’Amministrazione comunale ha autorizzato la messa in posa di un distributore di corrente elettrica per auto nel Corso Vittorio Emanuele. Considerata la bellezza della strada, la sua unicità e che inoltre diverse zone del paese sono più adatte ad accogliere questo tipo di impianti, BCsicilia ritiene che sia opportuno individuare un altro sito. L’autorizzazione in realtà renderebbe impossibile l’istituzione dell’isola pedonale, condizione indispensabile per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico di Palazzolo e la progettazione di un nuovo arredo urbano per ridare decoro e splendore ai luoghi. BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonostante sia favorevole all’elettrico, chiede al Sindaco di annullare la scelta di installare il distributore lungo il Corso Vittorio Emanuele. Per Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia: “Condividiamo fortemente la scelta dell’elettrico come fonte rinnovabile. Ma la decisione dell’Amministrazione comunale rende irreversibile la presenza delle auto nella più prestigiosa strada di Palazzolo e nei fatti preclude la possibilità di pedonalizzare l’area, che resta lo strumento migliore per valorizzare adeguatamente uno dei centri storici più suggestivi dell’isola, e crea un ulteriore ostacolo per un reale ed irrinunciabile sviluppo turistico della cittadina”. Per Luigi Lombardo, Presidente della Sede di BCsicilia di Palazzolo Acreide: “Il posizionamento in altro sito della struttura sarebbe più logico e conforme alle linee del nuovo Piano Particolareggiato, appena approvato, nato proprio dall’idea che la valorizzazione del centro storico passa attraverso la difesa dell’integrità dei luoghi, restituiti alle loro antiche destinazioni: il Corso, spazio di incontri, palcoscenico di eventi festivi, “salotto” di Palazzolo, voluto da generazioni di concittadini”.