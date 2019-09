Inserita in Cronaca il 23/09/2019 da Rossana Battaglia MODA SICILIANA PROTAGONISTA AL WHITE DI MILANO MODA SICILIANA PROTAGONISTA AL WHITE DI MILANO





Trenta aziende dell’Isola presenti al grande marketplace internazionale



PALERMO, 23 SETT - Trenta aziende siciliane del settore del fashion sono state protagoniste per quattro giorni al White Milano, l´appuntamento imperdibile della Milano Fashion Week Donna, che con i suoi oltre 550 marchi e 27mila visitatori si è concluso ieri.



Abbigliamento donna, pelletteria, accessori, artigianato, maglieria, bijoux, tulle, pizzi, merletti e gioielli made in Sicily si sono affermati tra i prodotti di un´accurata selezione internazionale riscuotendo grande successo tra i più influenti player del settore e buyers internazionali.





Dalla Sicilia, accompagnate dal dirigente generale del dipartimento Attività produttive Carmelo Frittitta e dal diretto dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione Massimo Papa, sono giunte nel capoluogo lombardo anche la stilista Viviana Ricciardello fondatrice di ‘Idda’ Filomena Cosenza, l’architetto bagherese prestato alla moda con la sua griffe ‘Filly Biz’ e Gisella Mandalà con le sue coffe siciliane de ‘L’isola dei tesori’.





La presenza delle imprese siciliane al White Woman di Milano è stata possibile grazie all’Assessorato regionale alle Attività produttive che nell’ambito dell’azione 3.4.1. del Po-Fesr Sicilia 2014/2020 ha finanziato la partecipazione della collettiva della Regione Siciliana.



Estremamente soddisfatto l’Assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano: “siamo felici di aver dato agli imprenditori del fashion siciliano la possibilità di essere presenti al White di Milano, una grandissima vetrina internazionale e un’opportunità per far conoscere le nostre straordinarie aziende artigiane del made in Sicily. Con il presidente Musumeci abbiamo intenzione di fare ancora di più per il settore della moda che può diventare un vero e proprio volano di crescita per l’economia regionale”.