Inserita in Cronaca il 10/09/2019 da Cinzia Testa Visita dell´ordinario militare per l´Italia al 6° reggimento bersaglieri Si è svolta lunedi 2 settembre, presso la Caserma “Luigi Giannettino” di Trapani, sede del 6° Reggimento Bersaglieri, la visita dell’Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Mons. Santo Marcianò.



Al suo arrivo, ad accoglierlo il Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri, Colonnello Massimo Di Pietro ed il Cappellano Militare. Dopo un saluto al personale del reparto, ha proseguito la visita presso il Santuario della Madonna di Trapani, per celebrare la Santa Messa in onore alla Madonna del Cammino, “Santa Patrona del Corpo dei Bersaglieri”. Presenti numerose autorità Civili e Militari e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.



Durante l’omelia, S.E. Mons. Marcianò, ha sottolineato l’importanza della presenza dei militari italiani nelle operazioni nazionali e internazionali a difesa della Patria e della libertà religiosa.



La celebrazione si è conclusa con un concerto della fanfara del 6° Reggimento che ha suonato musiche tipiche della tradizione bersaglieresca a favore della platea cittadina.