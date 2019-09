Inserita in Politica il 07/09/2019 da Direttore Move Marettimo – Fitness con vista Mare!, L’isola di Marettimo è in questi giorni il ritrovo ideale di tutti gli amanti dello sport, che si sono dati appuntamento, da ieri e fino a domani, per la 2^ edizione di Move Marettimo – Fitness con vista Mare!, per regalarsi momenti di benessere a contatto con la natura. E questa mattina, dopo l’esordio di ieri pomeriggio con la grande festa, e le varie discipline, iniziata in paese, è stata molto partecipata la lezione di Yogaflex tenuta in montagna, proseguita con il percorso trekking e la visita a Case Romane; la richiesta è stata tale che domani probabilmente si ripeterà.



Diverse le attività, tutte gratuite, proposte ai partecipanti: Yogaflex e Bodytone, Functional Training, GroupCycling e ancora Functional Kids e Reggaeton Fit; a dare il ritmo gli istruttori Patrizia Messina, in rappresentanza della palestra Funzionale 33 di Trapani, Danilo Saturno, marsalese, in rappresentanza della palestra MaxMan, Daniele Calvaruso, del Centro Sportivo Fit For Fun di Alcamo e Fabio Re della Fitness Club di Erice Casa Santa.



L’evento è organizzato, come lo scorso anno, dal Trapani Yacht Club con il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi.







“Sono molto soddisfatta della prima giornata e anche dell’inizio di questa seconda – dice Maria Torrente, organizzatrice dell’evento – che si è svolto in una delle meravigliose pinete dell’isola, in montagna, dove abbiamo puntato al risveglio muscolare; continueremo nel pomeriggio con le lezioni di tonificazione e voglio ricordare che quest’anno per la prima volta ci saranno anche lezioni di Functional Kids, cioè attività per i bambini. Desidero ringraziare gli sponsor tecnici per il sostegno: Marco Damiano. Le Conchiglie - appartamenti per vacanza a Marettimo - Myland tour operator, Litotipografia Grillo, Jennyfer Trapani, Desigaul Trapani, Celio Trapani, Motivi Trapani, Generali Assicurazioni e Telesud, Media Partner dell’evento”.