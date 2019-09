Inserita in Cultura il 06/09/2019 da Cinzia Testa Concorso fotografico "Acitrezza tra fede e folklore", fuochi d´artificio protagonisti. Il premio della critica è di Danilo Livera, la giuria incorona Vincenzo Portuese. Fuochi d´artificio protagonisti della 4^ edizione del Concorso fotografico "Acitrezza tra fede e folklore", organizzato dalla Commissione per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Una splendida immagine dell´artistico spettacolo pirotecnico di chiusura della grande festa patronale trezzota dello scorso giugno, scattata e proposta da Danilo Livera, si è aggiudicata il premio della critica assegnato dalla giuria tecnica. Il giovane fotografo amatoriale di Agira ha ricevuto il riconoscimento (una stampa incorniciata della sua foto vincitrice) lo scorso 29 agosto, giorno in cui il borgo marinaro ha ricordato la memoria del martirio del Battista, al termine del solenne pontificale presieduto dall´abate benedettino Ildebrando Scicolone. Anche la giuria popolare si è espressa in favore di uno scatto dedicato ai giochi pirotecnici, incoronando primo classificato Vincenzo Portuese che, contestualmente, con 348 voti conquistati durante la votazione sul social network "Facebook", ha anche vinto la sezione tematica "Festa di San Giovanni Battista". Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati anche premiati i vincitori delle aree tematiche "Sagra del pesce spada" e "U pisci a mari", rispettivamente Fabio Pavone e Letizia Valastro, e sono stati anche consegnati gli attestati a tutti i partecipanti.



Nella foto di Massimo Vittorio, in allegato, il momento della premiazione del vincitore del "premio della critica" Danilo Livera.