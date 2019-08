Inserita in Tempo libero il 30/08/2019 da Cinzia Testa La Bella Addormentata del Balletto del Sud in scena a Trapani | Domenica 1 settembre Domenica 1 settembre ore 21.00 Teatro "Giuseppe Di Stefano" | Trapani Prosegue la danza al Luglio Musicale Trapanese: domenica 1 settembre, al Teatro "Giuseppe Di Stefano", alle ore 21.00, il Balletto del Sud si esibirà con uno dei titoli di maggior successo del suo repertorio: La Bella Addormentata, balletto in due atti con le coreografie di Fredy Franzutti sulle note di Pëtr Il´ič Čajkovskij.



Per la leggibilità della drammaturgia, per l´efficacia dell´ambientazione e per la viva caratterizzazione dei personaggi, lo spettacolo ha raccolto, sin dalle prime rappresentazioni, la piena adesione di pubblico, ed è stato ampiamente lodato dalla critica, replicando con successo in prestigiosi festival e teatri in Italia e all´estero.



Franzutti si ispira al prototesto di Gian Battista Basile e riporta la trama nel luogo d´origine: il Sud dell´Italia. Ciò ha permesso la sostituzione della puntura con il fuso con il morso della tarantola salentina. Sarà la magia della zingarella Lilla e il bacio d´amore di un principe-antropologo, sulle orme della leggenda, a destare la principessa Aurora dal suo sonno centenario.





Il Luglio Musicale Trapanese dà appuntamento, questa sera, alle ore 21.30, al Teatro Open Air "Giuseppe Di Stefano" con la compagnia di danza NoGravity e la "Divina Commedia - Dall´inferno al Paradiso".