Inserita in Tempo libero il 29/08/2019 da Cinzia Testa Domenica 1 settembre alla Cala Marina arriva Castellammare Fashion Night con Milena Miconi e i Calandra & Calandra La ex primadonna del Bagaglino sarà presente allo show di moda e musica folk, dei fratelli Giuseppe e Maurizio Calandra, degli abiti folkloristici di Ciancianedda Sona Sona e della moda made in Sicily

Le collezioni moda ispirate alle Sicilia più folk e più chic saranno presentate domenica 1 settembre dalle ore 21,00, in occasione della Castellammare Fashion Night, in piazzale Stenditoio alla Cala Marina. L’evento organizzato dalla Rosi De Simone Eventi con l’associazione Sicilia In, vedrà come testimonial l’attrice e volto tv Milena Miconi, la conduzione di Cinzia Gizzi e lo spettacolo, affidato al duo Calandra & Calandra, composto dai fratelli Maurizio e Giuseppe Calandra di Alcamo, e alla sfilata di abiti folkloristici e scenografici di Ciancianedda Sona Sona dell’Associazione turistica trappetese. Musica di Mauriziotto dj. Presenti il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore Maria Tesè. Ingresso libero.

La moda della Castellammare Fashion Night In una passerella, allestita in riva al mare, la Castellammare Fashion Night porterà lo stile sofisticato e siciliano di MikiFrà degli stilisti Michele Bassetta e Francesco Lombardo, le creazioni di Gemme sul filo della palermitana Rosa Mandina, le spose della stilista Manuela Maria Borbone di Castellammare del Golfo, e le proposte fashion di Riggi Moda di Alcamo, Le Chicche di Macrì di Cristina Denaro di Castellammare del Golfo, Fram La Plume di Alcamo, Giù per terra moda bimbi di Alcamo e gli occhiali dell’Ottica Focus di Calogero Corbo di Castellammare del Golfo e Intrecci di Caterina Calvaruso di Castellammare. Back stage Vivia Cascio. Apicella Parrucchieri di Alcamo per trucco e parrucco. L’evento è sostenuto da Kia Automondo, Flower Cafè, Tropical l’eccellenza del gusto. Foto a cura di Girolamo Bongiovanni e Raffaele Patella di Alcamo.

Milena Miconi, nuovo volto delle Fashion Night di Rosi De Simone Eventi Per la Castellammare Fashion Night, la scelta della testimonial è caduta sul volto gentile e familiare al pubblico italiano di Milena Miconi. Romana, è stata modella e attrice di fotoromanzi. Ha esordito in teatro con lo spettacolo con Atti Unici di Neil Simon, diretta da Antonio Serrano e, nel 1997, sul grande schermo con Finalmente soli, di Umberto Marino e Fuochi d´artificio di Leonardo Pieraccioni. La tv la vede protagonista in Un posto al sole, nella serie S.P.Q.R., di Claudio Risi, Anni ´50 di Carlo Vanzina e Don Matteo, tra gli altri. È stata primadonna al Bagaglino di Pier Francesco Pingitore nel varietà BuFFFoni con Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello.

I Calandra & Calandra I fratelli di Alcamo Giuseppe e Maurizio Calandra in arte i Calandra & Calandra, con la loro musica popolare siciliana, rivisitata in versione moderna, con accostamenti e contaminazioni musicali di vario genere, sono campioni di visualizzazioni su Youtube con numeri che sfiorano i 7 milioni di clic.