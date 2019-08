Inserita in Tempo libero il 27/08/2019 da Cinzia Testa Torna “Move Marettimo – Fitness con vista mare”: la manifestazione dedicata allo sport e al divertimento che quest’anno si svolgerà dal 6 all’8 settembre e che trasformerà ancora una volta Marettimo in una palestra a cielo aperto e su La più estrema e incontaminata isola dell’arcipelago delle Egadi ospiterà per la seconda edizione l’iniziativa che propone tanti appuntamenti e discipline che vanno dal funzionale, al Silent dance fitness, al reggaeton e allo yoga flex pensati per chi ama mantenersi in forma godendo dello spettacolo naturalistico per eccellenza offerto da Marettimo con le sue acque cristalline, i suoi fondali mozzafiato e la natura immersa in secoli di storia.

L’evento è organizzato come lo scorso anno dal Trapani Yacht Club con il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi.

Ancora una volta lo sport diventa strumento fondamentale opportunità di promozione territoriale in una cornice ideale in grado di coniugare, in modo integrato, un momento di benessere e relax con la natura.

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti, una volta giunti a Marettimo, a scattare foto con i propri smartphone e condividerle sui social con l’hastag movemarettimo.

Tutte le attività saranno gratuite.