Inserita in Politica il 19/08/2019 da Direttore Ancora un turista in difficoltà nella Riserva dello Zingaro: interviene l’82° Centro C.S.A.R. Ancora una missione di soccorso per gli equipaggi del soccorso aereo dell´Aeronautica Militare, impegnati nel soccorso di un trentaduenne di Barletta (BAT) impossibilitato a deambulare a causa di continui mancamenti dovuti dal forte caldo.



Ad intervenire un elicottero HH-139A dell´82° Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) della base aerea di Trapani Birgi, uno dei centri ricerca e soccorso dell´Aeronautica Militare dislocati sul territorio nazionale e pronti ad intervenire 24 ore su 24, sia su mare che su terra.



La richiesta di aiuto è partita dal 118 e giunta dai compagni di avventura del giovane pugliese, a seguito della quale è stata attivata anche una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) siciliano che si è recata sul posto per stabilizzare e mettere inizialmente in sicurezza l’uomo.



L´elicottero, attivato dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) AM di Poggio Renatico (FE), è decollato alle 18:25L ed ha raggiunto la zona di recupero nella riserva dello Zingaro alle 18:45L. Sul posto erano presenti già i tecnici del C.N.S.A.S. che attendevano l’elicottero dell’82° Centro che ha subito provveduto a calare, a mezzo verricello, l’aerosoccorritore. Il recupero è avvenuto in pochissimi minuti e alle 18:50L l’elicottero è atterrato al campo sportivo di Castellammare del Golfo (TP) dove il giovane pugliese è stato lasciato alle cure del 118.



L’elicottero è atterrato alle 19:05L sulla base di Trapani, riprendendo la normale prontezza SAR nazionale.



L´82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell´Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l´anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d´urgenza di ammalati in pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi ed attività antincendio, anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.